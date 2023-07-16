Erdoğan: "FETÖ'ye dünyayı dar ediyoruz!"
Cumhurbaşkanı Tayyip Erdoğan, 15 Temmuz Demokrasi ve Milli Birlik Günü dolayısıyla İstanbul’da düzenlenen etkinlikte konuştu.
Cumhurbaşkanı Tayyip Erdoğan, 15 Temmuz Demokrasi ve Milli Birlik Günü dolayısıyla İstanbul’da düzenlenen etkinlikte konuştu.
15 Temmuz darbe girişiminin esas hedefinin Türkiye’nin bağımsızlığı olduğunu vurgulayan Erdoğan, "Devletin tüm imkanlarını kullanarak FETÖ'cülere dünyayı dar ediyoruz" dedi.
Kaynak: Ulusal Kanal Haber Merkezi
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