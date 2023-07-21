Cem Küçük'ten çarpıcı ekonomi yorumu: "Erdoğan kazanamayabilir"

Türkiye'de vatandaşların ekonomik zorluklar nedeniyle 2 yıldır dişini sıktığını belirten Cem Küçük konuya dair şunları kaydetti:

- Durumun iyi olmadığını söylemek lazım. Ekonomik anlamda işler 2 yıldır iyi değil ama seçimleri Erdoğan kazandı. Ancak durum bundan sonra böyle olmayabilir, muhalefet dağınık olsa bile. Emekli maaşları iyi değil, özel sektör iyi değil. Memurlar kısmen iyi. Büyükşehirlerde çalışanların durumu çok kötü. Çünkü özel sektördeki maaşlar devletteki kadar artmıyor. Sıkışık bir durum var, nasıl düzelecek bilmiyoruz. Genel durum iyi değil. İki yıldır idare ediliyordu ama bu yıl idare edilmiyor. Kış gelince işler daha da sıkılaşacak. Devletin biraz daha yardım elini uzatması lazım. İnsanların birbirine daha çok yardım etmesi lazım, durumu iyi olan olmayana gibi. Hükümetin de bu işlerin ne zaman düzeleceğine dair bir açıklama yapması lazım. Tamam zamlar, vergiler var ama ne zaman normale döneriz? Bu işler seçime göre bakılmaz, insanların geçinebilmesi lazım. Ücretlerin artması lazım, artmasa bile zam gelmemesi lazım ama geliyor. Millet iki yıldır dişini sıkıyor. Zamlar, benzin, kira, ev fiyatları durmuyor arkadaş. Bunların hepsi dövizin artmasıyla alakalı.