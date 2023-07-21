Av. Ebubekir Elmalı'dan AK Parti analizi: "Ben dahil AK Partililer ağzını açamayacak hale geldi!"

Mehmet Şimşek'in göreve gelmesiyle ilgili olarak "Sanki başka bir iktidar iş başına geldi" şeklinde konuşan Ebubekir Elmalı konuyla ilgili olarak şunları belirtti:

- Faizi arttırdığınız yerde en önemli sorun istihdam. Karşımıza kocaman bir işsizlik sorunu ortaya çıkacak. Geçim bu kadar zorken bir işsiz ordusu yaratırsak kamu düzenini nasıl sağlayacağız? Bunların hepsi bir paradoks olarak önümüzde duruyor. Yurtdışından sıcak para girişinin sağlanması belki devleti rahatlatabilir ama bunun halka yansıması mümkün değil. Cumhur İttifakı seçimden sonra 15 gün içinde hızla, Millet İttifakı'nın söylemlerini kendi icraatleri olarak hayata geçirdi NATO vb konularda. AK Parti siyaseti şu anda güven kaybediyor. O kadar kısa sürede güven kaybetti ki sosyolojik bir travmaya dönüştü bu durum toplumda. AK Parti'yi savunanlar dahi ağzını açamayacak hale geldi. En önemli örneklerden biri benim. Artık tribünlere söylenenle sahada oynanan birbirini tutmuyor. AK Parti'de bir şeyler oluyor ama ne oluyor? Tehlikeli bir döneme çekiliyoruz.

Türkiye'de halkın ekonomik zorluklar sebebiyle homurdanmaya başladığını dile getiren İbrahim Okan Özkan, Türkiye'ye lazım olan çözümün üretim devrimi olduğunu vurguladı. Özkan ayrıca şunları söyledi: