Halil Nebiler: "NATO-AB dediğiniz sürece domates 30 TL olacak!"

Serbest piyasa ekonomisini "Tam bir aldatmaca" olarak niteleyen Halil Nebiler şu noktaların altını çizdi:

- Hayat, serbest piyasaya bırakırsanız bugünkü gibi bir hale gelir. Serbest piyasa tam bir aldatmacadır. Bu ülke Atatürk'ten ne kadar uzaklaşırsa hayat o kadar zorlaşır, Atatürk'e ne kadar yakınlaşırsa işler o kadar kolaylaşır. Gerek ekonomik gerek güvenlik yani her anlamda. Şirketler olduğu sürece serbest piyasa, bu şirketlerin istediği şekilde yönlenecektir yani ekmeğin fiyatı aslında 7 TL değildir. Şirketler istediği için 7 TL'dir. Siz kamu önderliğinde planlı, halkçı, devletçi bir üretime yönelirseniz bunu yapamazlar. O zaman emekli de çalışan da halinden memnun olur. Ama Atatürk'ten uzaklaşırsanız emekliler isyan eder. Ölme eşeğim ölme... Sen mecliste NATO toplantısında resim çektirmeye gidersen hiç bana halkın sorunlarına sahip çıkıyorum deme, ciddiye alamıyorum. Mesele NATO ile patlıcan fiyatları arasındaki ilişkiyi kurma meselesidir. Siz "NATO'dan ayrılmayacağım, AB'ye gireceğim" dediğiniz sürece domatesi 30 TL'ye almaya mecbursunuz. Batının ekonomileri de ahlakları da berbat durumda.