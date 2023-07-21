Yakup Aslan'dan dikkat çeken Kemal Kılıçdaroğlu ve CHP analizi: "Bu adam mı Türkiye'yi yönetecekti!"

Yakup Aslan CHP'de derinleşen çatlağa dair şunları dile getirdi:

- CHP'de kurumsal kimlik sorunu olduğu açık. Sayın Kılıçdaroğlu yalan söylemiş. Özdağ ile pazarlık konusunun parti içerisinde doğrusunu ifade etmemiş, kendi kurmaylarının haberi yok. CHP'nin nasıl bir zihniyetle yönetildiğini görüyoruz. Bu adam mı Türkiye'yi yönetecekti? Edep yahu. Partinin içerisi kaynıyor, kimin ne yaptığı belli değil partide. Senin kimle görüşüp kimle protokol imzaladığın belli değil. Bir de utanmadan bir daha seçmenin karşısına çıkıp "Ben bir daha aday olayım, seçim şimdi olsa kazanırız" vaatlerinde bulunuyor. Cumhurbaşkanı adayı gösterdiğiniz kişi devletin mahremini, bakanlığı ittifak dışında bir partiye pay ediyor, vaat ediyor ama sizin bundan haberiniz yok. CHP'yi yönetenlerin Genel Başkan'ın ne yaptığından haberi yok. Genel Başkan'ın yaptığını kendi iradesiyle mi yaptığını da sormak gerekiyor. Kılıçdaroğlu'nu kim yönetiyor?