Mehmet Sevigen, Kemal Kılıçdaroğlu'nu yerden yere vurdu!: "Sen namuslusun da Özdağ namussuz mu!"

Mehmet Sevigen, CHP lideri Kemal Kılıçdaroğlu ile Ümit Özdağ arasında yapılan seçim pazarlığı ve Kılıçdaroğlu'nun sebep olduğu CHP içi krize dair şunları kaydetti:

- Kemal Bey 13 yıldır bu partiyi yönetiyor, eğer bu arkadaşların içinde geçmişi karanlık biri varsa Kemal Bey'in de geçmişi karanlıktır. Ekrem Bey'e söylüyor galiba bu lafı. Herkesin geçmişi pis mi! Kendine bakmıyor. Biz Kemal Bey'le karşılıklı bir televizyona çıksak da geçmişinde ne vardı ben anlatsam. İnsan kendi arkadaşlarını bu kadar suçlar mı? Ben Ekrem Bey'in yerinde olsam yıkarım orasını. Böyle bir genel başkanının o koltukta oturmaması lazım. Madem bu partide hiç temiz adam yok o zaman partinin başı olarak sen en kirli adamsın. Ne kadar aşağılık bir şey ya "Mazisi temiz olan" demek. Aday olacak arkadaşların mazisi kirli mi! Elinde belge varsa söyle. Ümit Bey'le yapılan pazarlığı açıklamak mı namusluluk açıklamamak mı namussuzluk! Sen namuslusun da Ümit Bey namussuz mu! Kemal Bey bir garip, ne olduğu belli değil. Fıkra gibi ayrılmak istemiyor. Korkuyorsa, FETÖ-PKK baskısı varsa, borç alıp da ödeyemiyorsa yani birinden korkuyorsa biz gövdemizi hedef etmeye hazırız. "Ben istesem de ayrılamam" diyor, demek ki bir korkusu var. Ya şantaj ya borç. Orada kaldığı müddetçe biz yerel yönetimleri kaybedeceğiz. Fethullah Gülen ve Amerika Başkanı'na mı borcu var? Onlar mı baskı yapıyor? Şantaj yapıyorlarsa söylemesi yeter, biz bunu karşılarız.