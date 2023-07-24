Mehmet Sevigen, Kemal Kılıçdaroğlu'nu yerden yere vurdu!: "Sen namuslusun da Özdağ namussuz mu!"
Eski CHP Milletvekili ve eski Devlet Bakanı Mehmet Sevigen, CHP'de yaşanan Kılıçdaroğlu krizini ve Kemal Kılıçdaroğlu'nun Ümit Özdağ ile yaptığı pazarlığı masaya yatırdı.
Mehmet Sevigen, CHP lideri Kemal Kılıçdaroğlu ile Ümit Özdağ arasında yapılan seçim pazarlığı ve Kılıçdaroğlu'nun sebep olduğu CHP içi krize dair şunları kaydetti:
- CHP, Türkiye'nin güvencesidir ama Cumhuriyet tarihinde ilk defa böyle seviyesiz, belden aşağı, yaptığı işlerle değil de magazin ve sansasyonlarla ilgili tartışılıyor. Bu halka güven vermiyor, halkın umudunu kesti. Kemal Bey'in yani gerçekten partisini düşünen gerçek bir Genel Başkan'ın orada oturmaması lazım. CHP'nin yazılı olmayan kuralları gereği Kemal Bey artık CHP Genel Başkanlığı yapamaz. Parti meclisi üyeleri Kılıçdaroğlu'na güvensizlik oyu vermiştir. Kemal Bey partinin bütün kurumlarını çürüttü. Belediyeleri pazarlama mücadelesi içinde. Dünya sizin olsun, istediğiniz kadar Genel Başkan olun sokağa çıktığınızda halk elinizi sıkmıyorsa siz ölmüşsünüz demektir. Bugünden itibaren Kemal Bey benim gözümde ölmüş durumdadır.
- Kemal Bey 13 yıldır bu partiyi yönetiyor, eğer bu arkadaşların içinde geçmişi karanlık biri varsa Kemal Bey'in de geçmişi karanlıktır. Ekrem Bey'e söylüyor galiba bu lafı. Herkesin geçmişi pis mi! Kendine bakmıyor. Biz Kemal Bey'le karşılıklı bir televizyona çıksak da geçmişinde ne vardı ben anlatsam. İnsan kendi arkadaşlarını bu kadar suçlar mı? Ben Ekrem Bey'in yerinde olsam yıkarım orasını. Böyle bir genel başkanının o koltukta oturmaması lazım. Madem bu partide hiç temiz adam yok o zaman partinin başı olarak sen en kirli adamsın. Ne kadar aşağılık bir şey ya "Mazisi temiz olan" demek. Aday olacak arkadaşların mazisi kirli mi! Elinde belge varsa söyle. Ümit Bey'le yapılan pazarlığı açıklamak mı namusluluk açıklamamak mı namussuzluk! Sen namuslusun da Ümit Bey namussuz mu! Kemal Bey bir garip, ne olduğu belli değil. Fıkra gibi ayrılmak istemiyor. Korkuyorsa, FETÖ-PKK baskısı varsa, borç alıp da ödeyemiyorsa yani birinden korkuyorsa biz gövdemizi hedef etmeye hazırız. "Ben istesem de ayrılamam" diyor, demek ki bir korkusu var. Ya şantaj ya borç. Orada kaldığı müddetçe biz yerel yönetimleri kaybedeceğiz. Fethullah Gülen ve Amerika Başkanı'na mı borcu var? Onlar mı baskı yapıyor? Şantaj yapıyorlarsa söylemesi yeter, biz bunu karşılarız.
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