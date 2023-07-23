Doç. Dr. Ali Fuat Gökçe değerlendirdi: Erdoğan Zelenski ile görüştü!

Siyaset Bilimci Doç. Dr. Ali Fuat Gökçe, Cumhurbaşkanı Recep Tayyip Erdoğan'ın Ukrayna Cumhurbaşkanı Volodimir Zelenski ile yaptığı telefon görüşmesi hakkında önemli değerlendirmeler yaptı.

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Siyaset Bilimci Doç. Dr. Ali Fuat Gökçe, Cumhurbaşkanı Recep Tayyip Erdoğan'ın Ukrayna Cumhurbaşkanı Volodimir Zelenski ile yaptığı telefon görüşmesi hakkında önemli değerlendirmeler yaptı.

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