Doç. Dr. Ali Fuat Gökçe değerlendirdi: Erdoğan Zelenski ile görüştü!
Siyaset Bilimci Doç. Dr. Ali Fuat Gökçe, Cumhurbaşkanı Recep Tayyip Erdoğan'ın Ukrayna Cumhurbaşkanı Volodimir Zelenski ile yaptığı telefon görüşmesi hakkında önemli değerlendirmeler yaptı.
Siyaset Bilimci Doç. Dr. Ali Fuat Gökçe, Cumhurbaşkanı Recep Tayyip Erdoğan'ın Ukrayna Cumhurbaşkanı Volodimir Zelenski ile yaptığı telefon görüşmesi hakkında önemli değerlendirmeler yaptı.
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