Skandalı eski CHP'li Mehmet Sevigen açıkladı!: "CHP'de kadın tacizleri yaşanıyor!"

Eski Devlet Bakanı ve eski CHP Milletvekili Mehmet Sevigen, Kemal Kılıçdaroğlu dönemi CHP'sinin tarihin en kötü CHP'si olduğunu vurgulayarak yaşanan skandalları şu şekilde dile getirdi:

- CHP'de son dönemde kadın tacizleri var. CHP sahipsiz değil ama Kemal Bey'in elinde hem yetim hem öksüz kaldı. Başkanlığı Ekrem Bey'e teslim etmiyor, demek ki mazisi hakkında kirli bir şey biliyor. İnsanlar sokakta "Oy vermeyeceğiz artık CHP'ye" diyorlar. Kemal Bey yüzünden elimizdeki büyük şehirleri kayıp mı edelim yani? Benim ihraç kararımı kaldırırsa Genel Başkanlığa adayım. Biz Atatürk çizgisine döneceğiz. Bir tek emekli, işçi, köylü aday göstermemişiz. Bu parti halkın partisi. Partiyi halka teslim edeceğiz. Emekli zammı oylamasında 69 milletvekili meclise gidip oy kullanmadı. Sen vatandaşın derdi konuşulurken toplantıya gitmemişsin ama Kemal Bey'in kendi derdi oldu mu herkesi topluyor. Kemal Bey partide kaldığı sürece iktidar olamayız. Ayrılmadıktan sonra başarılı olma şansımız yok. Ankara ve İstanbul'u kesin kaybederiz çünkü insanlar Kemal Bey'e oy vermeyecek. Kemal Bey sokağa çıkamıyor, Ankara'da bir kahveye gitti ve oraya partilileri doldurdu anca öyle gidebildi. 13 39 a. Ümit Özdağ, CHP'den imza aldı anayasanın ilk 4 maddesinin değiştirilmeyeceğine dair. Böyle vahim bir şey olabilir mi! Kemal Bey bunu imzaladı! Bu bizi aşağılayan bir şeydir. Bunun için bile kalmaması lazım orada. Engin Özkoç'a İçişleri Bakanlığı vereceğini söylüyorsun, ırkçı bir partiye 3 tane bakanlık veriyorsun. Arkadaşlarına vereceğin bakanlığı pazarlıyorsun ve kimsenin haberi yok. Tek adamlık bu değil mi! Özdağ da bunu propaganda olsun diye açıklıyor seçimlerde. 15 Temmuz'da tankın önüne çıkacağına Bülent Bey'in evine gidip dinlendi, merak etmesin biz onu koruruz. Atatürk'ten çok CHP'nin başında kaldı. 13 yılda 12 seçim kaybetti.