Sevda Türküsev ve Ferdi Tanhan'dan çarpıcı yorumlar: "Kılıçdaroğlu sınıf başkanlığı bile yapamaz!"

Gazeteci Yazar Sevda Türküsev ve Vatan Partisi Genel Başkan Yardımcısı Ferdi Tanhan, CHP'de kar topu gibi büyüyen kaosu yorumladı.

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Ferdi Tanhan, günümüz CHP'sinin Atatürk CHP'si olmadığını vurgulayarak şu noktalara temas etti:

- CHP'nin geleceğini karanlık görüyorum. CHP bugün tüm tarihsel mirasını reddetmiş bir parti konumundadır ve artık milleti sırf ismi üzerinden ikna edemeyecek bir noktaya doğru sürüklenmektedir. CHP'den kurtuluş beklemek gerçekten şeytandan cenneti ummak gibi bir hadisedir. Çünkü CHP tam anlamıyla Batılı merkezlere teslim olmuş bir yönetimin elindedir. Batıya alet olanların sonu kötüdür. Türkiye'nin CHP'den kurtulması gerekiyor çünkü ismi dışında hiçbir şeyi kalmamıştır. Logosunu da değiştirsinler anca öyle anlayacaklar.
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 Sevda Türküsev ise Kemal Kılıçdaroğlu için "Beceriksiz" benzetmesi yaptı ve şu ifadeleri kullandı:

- Kılıçdaroğlu'nun bu kadar beceriksiz olduğunu göremediniz mi? "Erdoğan gitsin" demek vatanseverlik değildir. Erdoğan gidiyorsa daha iyisi gelsin. En azından bir tık üstü hatta onun kadar olan biri gelsin. Bu mantıkla sınıf başkanlığı yapamaz Kemal Kılıçdaroğlu, bütün okulu karıştırır. Genel Başkanlıktan gitsin diye yapmadıkları eleştiri, etmedikleri hakaret kalmayan bu adamı Cumhurbaşkanı seçtirmek için uğraştılar. Utanmadan Kılıçdaroğlu'nu suçluyorlar, hayır o neyse siz de aynısınız. Bunu göremeyen siyasetçiler siyaseti, gazeteciler gazeteciliği bıraksın. Geçen hafta Kılıçdaroğlu'nun katıldığı program akıllara zarardı. Kendi seçmeniyle dalga geçti. CHP bir marka ama o markayı çürütüyorlar. Kılıçdaroğlu'nu sokağa çıkamayacak hale getirip yollamak istiyorlar. Hani dedeydi, abiydi bu adam seçimden önce? İmamoğlu ise Mustafa Sarıgül'ün yolundan gidiyor ve Meral Akşener ile birlikte hareket ediyor.
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