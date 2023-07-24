İslam Memiş uyardı: "Vatandaşlar bunu fırsata çevirsin!"

İslam Memiş altını olan vatandaşları ve yatırımcıları ilgilendiren çok önemli açıklamalar yaptı:

- Kritik bir haftadayız. Şu an bir sessizlik var ancak Çarşamba günü piyasalarda bir dalgalanma yaşanabilir diye düşünüyorum. ABD Merkez Bankası, FED'in faiz kararına odaklandı. Genel beklenti FED'in 25 baz puanlık bir faiz arttırmı yapacağı yönünde. Yüzde elli yüzde elli bir ihtimal var, yüzde yüz bir faiz artışı beklemiyorum. Gram altın borcu olan, düğün yapacak olan vatandaşlarımızın veya altın yatırımı yapacak olan vatandaşlarımızın düşüşleri tekrar bir fırsata çevirmesi gerekiyor. Gram altın ve gram gümüş tarafında son bir geri çekilmeden sonra yeni tarihi zirveler karşımızda olacaktır. Dolar da aynı şekilde. Temmuz ayında enflasyon tarafında yeni tarihi zirveler görebiliriz. Dolar kuru 28 TL seviyesini takip etmeyi sürdürecek. Ayrıca borsa yatırımcıları da dikkatli olmalı. Merkez Bankası'ndan 2 kat faiz arttırımı gelebilir.