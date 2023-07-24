Halil Nebiler, CHP-Halk TV kavgasını yorumladı: "Paralar gelirken iyiydi Halk TV!"

Gazeteci Halil Nebiler, CHP ile Halk TV arasında son günlerde yükselen gerilimi yorumladı. Nebiler konuya dair "Paralar gelirken iyiydi ama değil mi Halk TV? Medyada etiğe dair tek bir şey söylenebilir: Etiği senin kemiği benim, herkes yalasın!" şeklinde konuştu.

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Gazeteci Halil Nebiler, CHP ile Halk TV arasında son günlerde yükselen gerilimi yorumladı. Nebiler konuya dair "Paralar gelirken iyiydi ama değil mi Halk TV? Medyada etiğe dair tek bir şey söylenebilir: Etiği senin kemiği benim, herkes yalasın!" şeklinde konuştu.

# Televizyon Gazetesi # halk tv # chp # Kılıçdaroğlu CHP # halil nebiler

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