Hakan Topkurulu'dan ekonomi değerlendirmesi: "Hükümet ABD yılanına sarılıyor!"

Vatan Partisi Genel Başkan Yardımcısı Hakan Topkurulu, hükümetin ekonomi politikalarının çözümsüzlük ve kaostan başka bir şey getirmeyeceğini ifade etti.

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Mevcut iktidarın enflasyonu düşüremeyeceği ve krizi önleyemeyeceğini aktaran Hakan Topkurulu özetle şu ifadeleri kullandı:

- Bunlar enflasyonu düşüremezler. Yapamıyorlar çünkü bunların elleri ayakları bağlı, bunları paçalarından tutanlar var. Paçalarından tutanlar maalesef bunlara o uygulamaları yaptırmıyorlar. Sizin planınıza nasıl güvenecek bu insanlar? O insanların hayatıyla oynuyorsunuz siz. Siz nasıl üreticiyi açıkta bırakırsınız? Biz gelmeden bu işlerin düzeleceği falan yok. Bunu Vatan Partisi yapar. Bugün bütün partiler sistem partileridir. Halkçı bakış açısıyla bu programlar uygulanabilir aksi takdirde hep patinaj yaparsınız. Mehmet Şimşek geldi, kriz olduğu gibi halkın üstüne yıkıldı. Mehmet Şimşek'i bu ülke taşıyamaz evet iyi insanlar olabilirler ama uyguladıkları politikalar halkçı değil, Türkiye'nin politikaları değil. Bu hükümet kesin politikalar uygulamaktan maalesef çekiniyor, korkuyor. En ufak bir tereddütte Atlantike sarılıyor. Atlantike sarılmak yılana sarılmaktır, seni sokar ve aşağı çeker.
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