Halil Nebiler yorumluyor: "Ekonominin bedelini ödeyecek olan Erdoğan'dır!"

Halil Nebiler, Türkiye ekonomisinde gelinen noktanın sorumlusunun Cumhurbaşkanı Recep Tayyip Erdoğan olduğunu ifade ederken özetle şöyle konuştu:

- Hafize Gaye Erkan ne söylerse söylesin, ortada bir gerçek var: İnsanlar geçinemiyor ve sokakta pahalılıktan başka hiçbir şey konuşmuyorlar emin olun. Emekliler konuşmuyor bile, homurdanıyor, bağırıyor, inliyor. Emeklilerin durumu vahim, dayanacak gücü kalmadı emeklinin. Utanılacak bir şey. Kahvede yanına garson yanına gelmesin, çay getirmesin diye garsona bakmaktan utanan emekliler var yazık! Bunlar sizin babalarınız, dedeleriniz, amcalarınız... Sokakta durum hiç iç açıcı değil. "Emeklilerin gönlünü yılbaşında alacağız" diyorsunuz, 5 ay ne yapacak bu insanlar ya! 5 ay nasıl dayanacaklar, bir de onu düşünün. Emekli ilaç alır, ilaca zam yaptınız. Emekli insan ekmek alır, 3 liralık ekmeği bile 5 lira yaptınız. Belediye, hükümet sonuç olarak hepsi zam yapıyor. Emekli pazarda alışveriş yapamıyor. Bu işin siyasi sorumlusu Tayyip Erdoğan'dır. Seçimde bunların bedelini ödeyecek olan da Tayyip Erdoğan'dır. Erdoğan iyi düşünsün bu ekonomik durumu. İyi düşünsün emeklinin, işçinin, çiftçinin, memurun durumunu. Yoksa bir şekilde kendisine dönecek. Siyasi iktidara söylüyorum, bu işin önünü böyle alamazsınız. Hafize Gaye Erkan'la, Mehmet Şimşek'le bu işi başaramazsınız. Devlet öne çıkacak, kamu kendini her alanda hissettirecek. Her şeyi planlayacaksınız, hemen üretim devrimine yöneleceksiniz yoksa o homurtular çok kısa bir zaman sonra sokakta çiftetelli oynamaya dönüşür. O da iyi bir şey olmaz.