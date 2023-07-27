İşin Aslı - 26 Temmuz 2023

Prof. Dr. Emin Gürses, Kıvanç Özdal'ın sunduğu İşin Aslı programında Türkiye'nin ve dünyanın gündemini değerlendirdi.

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Prof. Dr. Emin Gürses İşin Aslı programında gündeme dair değerlendirmeler yaptı. Gürses, Lozan Anlaşması'nın 100. yılında, anlaşmanın hedef alınmasını değerlendirdi. Emperyalizm çağında Lozan'ı anlamanın neden değerli olduğunu anlatan Gürses, Lozan'dan rahatsız olanlar hakkında değerlendirmelerde bulundu. 

ÜNİVERSİTELERDE FETÖ TEMİZLİĞİ

Prof. Dr. Emin Gürses, Aydınlık Gazetesi'nin gündeme taşıdığı üniversitelerdeki FETÖ varlığıyla ilgili değerlendirmeler yaptı. TSK ve Emniyet'te yapılan temizliğin akademide neden yapılmadığı hakkında görüşlerini belirtti.

DIŞ POLİTİKA GÜNDEMİ

Prof. Dr. Emin Gürses, dış politikayla ilgili de konuştu. Gürses, Tahıl Koridoru anlaşmasının bitmesi ve akabinde yaşanan gelişmelerle ilgili açıklamalar yaptı. NATO'nun Karadeniz planına değinen Gürses, Doğu Akdeniz'de artan tehditlere dikkat çekti. Cumhurbaşkanı Erdoğan'ın Avrupa Birliği çıkışını değerlendiren Prof. Dr. Emin Gürses, KKTC'nin tanıtılması meselesiyle ilgili de açıklamalarda bulundu. 

Gürses, Cumhurbaşkanı Erdoğan'ın Körfez Turu'nu değerlendirdi. Gürses, Körfez Turu'nun peşine Türkiye'ye Filistin Devlet Başkanı Abbas'ın gelmesine ilişkin görüşlerini ortaya koydu. Çin Dışişleri Bakanı Vang Yi'nin Türkiye'ye gelmesine de değinen Gürses, Kissenger'in Çin'i ziyaretine ilişkin değerlendirmelerini de paylaştı.

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