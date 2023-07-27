Kazım Yurdakul'dan kritik Çin-Türkiye analizi: "İki devlet 100 yıl kaderlerini birleştirdi"

Kazım Yurdakul dünyada önce bir çöküş dönemi sonrasında ise büyük bir refah dönemi geleceğini vurgularken aynı zamanda şunları belirtti:

- Referandumda yürütmeyi aslında çok parçalılıktan kurtardık. Onun hemen öncesinde Sayın Doğu Perinçek'in Çin'de bir gazeteciye verdiği röportajda söylediği "Biz bir İstiklal Savaşı'ndayız, ben burada tahkimat yapıyorum" ifadesi çok değer verdiğim ifadedir. Akabinde de referandumdan hemen bir hafta sonra yani yürütmeyi çok parçalılıktan kurtardıktan sonra biz Çin'le 200 tane stratejik anlaşma imzaladık ve bu anlaşmalar imzalandığında demiştim ki "İki devletin 200 tane anlaşma imzalaması, yüz yıl kaderlerini birleştirmeleri anlamına gelir." Bu bağlamda bizim Çin'le imzaladığımız anlaşmalar ticaret yolları, bankacılık sistemi ve geçerliliği olan paraya dair anlaşmalardı. Nitekim ticaret yolları 500 yıl önce dönüştürüldüğü yerden geri çevrildi, İpek Yolu'na yani dünyanın ortasına çevrildi tekrardan. Çin-Türkiye-Londra hattına çevrildi. Kabaca şunu söyleyeceğim: "Çok kutuplu adil dünya kuruluyor." Faizci bankacılık sistemi ve dolar sistemi, halkların yönettiği liyakatli ve adaletli bir sisteme doğru gidiyor. Çin Devlet Başkanı da bunu açıklamıştı. Putin ise "Deccal'le mücadele ediyoruz" şeklinde bunu anlatmıştı. Dünya önce karışacak sonra barışacak. Önce çöküş ve karışma ardından yeni bir kurulum bekleniyor. O kurulumu Çin ve Türk Devletler Birliği yapacak bence. Rusya'yı da bunun bir parçası olarak görüyorum.