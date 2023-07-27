Fahri Erenel ve Berke Berkil Türkiye-Çin ilişkilerini yorumladı: "Sıradan biri değil..."
Doç. Dr. Fahri Erenel ve Vatan Partisi Genel Sekreter Yardımcısı Mustafa Berke Berkil, Çin Dışişleri Bakanı Wang Yi'nin Türkiye ziyareti ve Çin-Türkiye ilişkileri hakkında konuştu.
Fahri Erenel'in konu hakkındaki görüşleri genel olarak şöyleydi:
TÜRKİYE-ÇİN İŞ BİRLİĞİ
- Çin, Ortadoğu'da giderek etkin bir güç haline geldi. Savunma sanayii alanında Türkiye ile Çin arasında çok ciddi iş birlikleri yapılabilir. Bu görüşmeler de bunun en büyük işareti. Türkiye ve Çin iş birliğinin Ortadoğu'da Amerika'nın ekonomik gücünü kırmada, Doğu Akdeniz'de güvenliğini sağlamada ve Kıbrıs'ın tanınma sürecine kadar gidebilecek bir sürecin başlangıcı olabilir.
Berke Berkil'in ise altını çizdiği noktalar özetle şunlar:
TÜRKİYE İÇİN FIRSAT
- Türkiye'yi ziyarete gelen diplomat sıradan bir kişi değil. Çin'in en önemli, en kıdemli diplomatı. Çin'in en üst düzey yöneticilerinden birisi Wang Yi. Dolayısıyla bu çok büyük bir fırsat Türkiye açısından. Burada Türkiye'nin kendini dünyanın neresinde konumlandırdığına dair bir karar vermesi lazım.
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