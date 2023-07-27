Fahri Erenel ve Berke Berkil Türkiye-Çin ilişkilerini yorumladı: "Sıradan biri değil..."

Fahri Erenel'in konu hakkındaki görüşleri genel olarak şöyleydi:

- Çin, Ortadoğu'da giderek etkin bir güç haline geldi. Savunma sanayii alanında Türkiye ile Çin arasında çok ciddi iş birlikleri yapılabilir. Bu görüşmeler de bunun en büyük işareti. Türkiye ve Çin iş birliğinin Ortadoğu'da Amerika'nın ekonomik gücünü kırmada, Doğu Akdeniz'de güvenliğini sağlamada ve Kıbrıs'ın tanınma sürecine kadar gidebilecek bir sürecin başlangıcı olabilir.

Berke Berkil'in ise altını çizdiği noktalar özetle şunlar:

- Türkiye'yi ziyarete gelen diplomat sıradan bir kişi değil. Çin'in en önemli, en kıdemli diplomatı. Çin'in en üst düzey yöneticilerinden birisi Wang Yi. Dolayısıyla bu çok büyük bir fırsat Türkiye açısından. Burada Türkiye'nin kendini dünyanın neresinde konumlandırdığına dair bir karar vermesi lazım.