Koray Kamacı ve Doğan Akdeniz'den flaş deprem uyarısı: Gelen Amerikan gemisi depremin habercisi mi?
Tarihçi Yazar Koray Kamacı ve Akademisyen Yazar Doğan Akdeniz, Amerikan USS Gerald R. Ford gemisinin neden Doğu Akdeniz'e geldiğinin perde arkasını anlattı.
Doğu Akdeniz'de cirit atan USS Gerald R. Ford uçak gemisinin elektromanyetik harp sistemlerine sahip olduğunu belirten Koray Kamacı şunları söyledi:
TÜRKİYE'YE SALDIRI YAPILACAK!
- Türkiye NATO'dan istediğini alamadı. Tehdidin geldiği yeri genişletmenin bize ne faydası olacak? NATO genişledikçe Türkiye'yi tehdit ediyor. Türkiye'nin Rusya ve Asya ile olan ilişkilerini tehdit ediyor. NATO'nun amacı Avrasya'nın zenginliklerine ulaşmak. İsveç'in NATO üyeliğinin onaylanması büyük bir darbe, büyük bir travma olur. İsveç'te de bir esneme yok. İsveç hala PKK'yı desteklemeye devam ediyor. Çok büyük olaylarla karşı karşıya kalabiliriz. Bu toprakların kaderi kaos, o yüzden bu topraklarda güçlü olmak zorundasın. Doğru ittifaklarla adımını atmak zorundasın. İnsanlar manipüle ediliyor, Rand Corporation raporlarında geçen Türkiye'deki karanlık iç savaş için hazırlıklar yapıldığı söyleniyor. Tabii ki devletimiz bazı şeylerin farkında, önlem alıyordur fakat milletimizin de bu anlamda bilinçli olması lazım. Seçimden sonra inanılmaz derecede müthiş bir politika değişikliği oldu. Benim de anlamlandırmakta zorlandığım, Türk Devleti'nin derin kodlarında da rahatsızlık uyandıran büyük bir politika yanlışlığı var. Ukrayna ve Yunanistan'a F-16 veriyorlar. Peki Türkiye'ye niye verilmiyor? Çünkü Türkiye'ye karşı bir kuşatma tatbikatı ile beraber bir saldırı yapılacak! İsterler mi Türkiye'nin hava kuvvetlerinin güçlü olmasını? "Yunanistan neresi ya" diyorlar, düşmanı küçümseme kardeşim. Karşında 10 milyonluk Yunanistan yok, karşında ABD, İsrail, Almanya, Fransa var. Tesadüf olduğuna beni kimse kesinlikle inandıramaz: Ne zaman bir Amerika'nın önemli bir donanma gemisi gelse Türkiye'de elim olaylar oluyor. 99'da geldiler deprem oldu, Ocak sonunda geldiler Kağıthane'de fay hattı olmayan yerde deprem oldu ki bir uyarıydı o. Sonra bir dahaki gelişinde 6 Şubat elim hadisesi gerçekleşti. Şimdi bu gemi geldi. Bunların hepsi mi tesadüf? Hangi felaketi bekleyeceğiz acaba? Bilim adamları da Doğu Akdeniz'de belki Antalya ve Mersin'in de kısmen etkileneceği yeni bir deprem kuşağının olma olasılığının çok yüksek olduğunu söylüyor. Bu geminin gelişi Türkiye'ye meydan okumadır. Bu gemide elektromanyetik harp sistemleri var.
Doğan Akdeniz ise konuyla ilgili olarak şu ifadeleri kullandı:
FAY HATLARINI HAREKETE GEÇİREBİLECEK TEKNOLOJİLER VAR!
- Bizim isteklerimizdense Batılıların istekleri ön plana çıkıyor burada. Bu süreç bize bir karar verme yükümlülüğü getirecek. Hem Rusya ile ilişkilerimizi iyi götürüp hem Amerika'nın isteklerini yerine getirmekle bu süreci mümkün değil yönetemeyiz. Asıl zenginliğin Doğu'dan geldiğini düşünüyorum. Neden ısrarla hala Amerika'nın, NATO'nun isteklerine bu kadar duyarlı olduğumuzu ben anlamıyorum. Hala Batının isteklerine paralel gitmek, duyarlılık göstermek neden? ABD'nin en önemli uçak gemisinin burada olması yine acaba başımıza bir felaket mi gelecek sorusunu getiriyor akla. Bilimsel gerçeklikler var. Deprem bölgesindeyiz. Fay hatlarının enerji birikimleri var ve bunu harekete geçirebilecek teknolojiler var. Suriye'de de bize verilmeye çalışılan bir mesaj var. Yani bir karar vermek zorundayız. Bunların hepsi planlı verilen mesajlar. Biz de kendi mesajımızı vermeliyiz.
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