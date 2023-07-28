Koray Kamacı ve Doğan Akdeniz'den flaş deprem uyarısı: Gelen Amerikan gemisi depremin habercisi mi?

Doğu Akdeniz'de cirit atan USS Gerald R. Ford uçak gemisinin elektromanyetik harp sistemlerine sahip olduğunu belirten Koray Kamacı şunları söyledi:

- Türkiye NATO'dan istediğini alamadı. Tehdidin geldiği yeri genişletmenin bize ne faydası olacak? NATO genişledikçe Türkiye'yi tehdit ediyor. Türkiye'nin Rusya ve Asya ile olan ilişkilerini tehdit ediyor. NATO'nun amacı Avrasya'nın zenginliklerine ulaşmak. İsveç'in NATO üyeliğinin onaylanması büyük bir darbe, büyük bir travma olur. İsveç'te de bir esneme yok. İsveç hala PKK'yı desteklemeye devam ediyor. Çok büyük olaylarla karşı karşıya kalabiliriz. Bu toprakların kaderi kaos, o yüzden bu topraklarda güçlü olmak zorundasın. Doğru ittifaklarla adımını atmak zorundasın. İnsanlar manipüle ediliyor, Rand Corporation raporlarında geçen Türkiye'deki karanlık iç savaş için hazırlıklar yapıldığı söyleniyor. Tabii ki devletimiz bazı şeylerin farkında, önlem alıyordur fakat milletimizin de bu anlamda bilinçli olması lazım. Seçimden sonra inanılmaz derecede müthiş bir politika değişikliği oldu. Benim de anlamlandırmakta zorlandığım, Türk Devleti'nin derin kodlarında da rahatsızlık uyandıran büyük bir politika yanlışlığı var. Ukrayna ve Yunanistan'a F-16 veriyorlar. Peki Türkiye'ye niye verilmiyor? Çünkü Türkiye'ye karşı bir kuşatma tatbikatı ile beraber bir saldırı yapılacak! İsterler mi Türkiye'nin hava kuvvetlerinin güçlü olmasını? "Yunanistan neresi ya" diyorlar, düşmanı küçümseme kardeşim. Karşında 10 milyonluk Yunanistan yok, karşında ABD, İsrail, Almanya, Fransa var. Tesadüf olduğuna beni kimse kesinlikle inandıramaz: Ne zaman bir Amerika'nın önemli bir donanma gemisi gelse Türkiye'de elim olaylar oluyor. 99'da geldiler deprem oldu, Ocak sonunda geldiler Kağıthane'de fay hattı olmayan yerde deprem oldu ki bir uyarıydı o. Sonra bir dahaki gelişinde 6 Şubat elim hadisesi gerçekleşti. Şimdi bu gemi geldi. Bunların hepsi mi tesadüf? Hangi felaketi bekleyeceğiz acaba? Bilim adamları da Doğu Akdeniz'de belki Antalya ve Mersin'in de kısmen etkileneceği yeni bir deprem kuşağının olma olasılığının çok yüksek olduğunu söylüyor. Bu geminin gelişi Türkiye'ye meydan okumadır. Bu gemide elektromanyetik harp sistemleri var.