HÜDA PAR da kız okullarına destek çıktı! CKD'den o açıklamalara tepki

Milli Eğitim Bakanı Yusuf Tekin'in Kız Okulları Proje önerisi sonrası Hüda Par da karma eğitimi hedef aldı. Hüda Par Milletvekili Faruk Dinç, "İsteyen karma eğitime, isteyen erkek okullarına, isteyen de kız okullarına gitsin" açıklamasını yaptı. Açıklamalara toplumun her kesiminden tepki yağdı.

Seda Akyüz Seda Akyüz
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Karma eğitim hedef alındı, vatandaşlardan ve demokratik kitle örgütlerinden tepki geldi.

Milli Eğitim Bakanı Yusuf Tekin'in Kız Okulları Proje önerisi tartışılırken Hüda Par bu açıklamaları bir üst seviyeye taşıdı. Hüda Par Milletvekili Faruk Dinç, kız-erkek için ayrı okullar olması gerektiğini söyledi.

Dinç, 'İsteyen karma eğitime, isteyen erkek okullarına, isteyen de kız okullarına gitsin. Bu konuda hiç kimseye bir şey dayatılmasın" dedi.

Bu açıklamalara Cumhuriyet Kadınları Derneği'nden tepki geldi. Genel Başkan Prof. Dr. Tülin Oygür, karma eğitimi hedef alanlarla ciddi mücadele edeceklerini vurguladı.

Oygür, karma eğitime sahip çıkanlara LGBT savunucuları yaftasında bulunan Hüda Parlı Dinç'e sert yanıt verdi.

Vatandaşlar da karma eğitimi hedef alan açıklamalara tepki gösterdi.

Kaynak: Ulusal Kanal Haber Merkezi

# hüda par # Cumhuriyet Kadınları Derneği # tülin oygür

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