HÜDA PAR da kız okullarına destek çıktı! CKD'den o açıklamalara tepki

Karma eğitim hedef alındı, vatandaşlardan ve demokratik kitle örgütlerinden tepki geldi.

Milli Eğitim Bakanı Yusuf Tekin'in Kız Okulları Proje önerisi tartışılırken Hüda Par bu açıklamaları bir üst seviyeye taşıdı. Hüda Par Milletvekili Faruk Dinç, kız-erkek için ayrı okullar olması gerektiğini söyledi.

Dinç, 'İsteyen karma eğitime, isteyen erkek okullarına, isteyen de kız okullarına gitsin. Bu konuda hiç kimseye bir şey dayatılmasın" dedi.

Bu açıklamalara Cumhuriyet Kadınları Derneği'nden tepki geldi. Genel Başkan Prof. Dr. Tülin Oygür, karma eğitimi hedef alanlarla ciddi mücadele edeceklerini vurguladı.

Oygür, karma eğitime sahip çıkanlara LGBT savunucuları yaftasında bulunan Hüda Parlı Dinç'e sert yanıt verdi.

Vatandaşlar da karma eğitimi hedef alan açıklamalara tepki gösterdi.