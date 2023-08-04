Çocuklar tarikat kampına mı verildi? Bakanlık kamuoyuna yansıyan o iddiaları yalanladı

Koruma altındaki çocukların tarikat kampına verildiği öne sürüldü. Aile ve Sosyal Hizmetler Bakanlığı gelen tepkiler üzerine konuyla ilgili açıklama yaptı.

Bakanlık, açıklamasında sosyal hizmetlerde sivil toplum kuruluşlarıyla birlikte çalışılabileceğini söyledi. Bahsi geçen Mutlu Yuva Derneği'yle iş birliği protokolü olduğunu açıkladı.

Açıklamada çocukların tarikat kampına gönderildiği yalanlandı. Aile Bakanlığı çocukların dernek vasıtasıyla Milli Eğitim Bakanlığı'na bağlı Gündüzalp Erkek Öğrenci Yurdunda yaz programına katıldıklarını belirtti. Söz konusu Gündüzalp Erkek Öğrenci Yurdu'nun Milli Eğitim Bakanlığı'na bağlı ve devlet denetimi altında hizmet vermekte olan bir kurum olduğu ifade edildi.

Ancak Bakanlık bu yurdu MEB'e bağlı olmasıyla savunurken yurdun Nur Cemaati'yle bağlantılı olduğu bilinen Suffa Vakfı'na ait olduğunu Ulusal Kanal ortaya çıkardı.

Suffa Vakfı'nın internet sitesinde Gündüzalp Erkek Öğrenci Yurdu'nun fotoğrafları ve faaliyetleri ayrıntılı şekilde bulunuyor. Gündüzalp Erkek Öğrenci Yurdu, Suffa Vakfı'nın eğitim hizmetleri içinde yer alıyor.

Ulusal Kanal, Milli Eğitim Bakanlığı'na söz konusu yurdun cemaatle ilgisi olup olmadığını da sordu. Ancak ilgili birim konu ile ilgili açıklama yapmadı.