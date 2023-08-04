İstanbul'da sıcaklık 40 dereceyi gördü! Eyyam-ı Bahur sıcakları geri geldi

El Nino Sıcakları, Afrika Dalgası derken Türkiye aşırı sıcakların etkisine bir kez daha girdi.

Yurdun batı kesiminde görülmesi beklenen sıcaklıkların İstanbul'da da etkili oldu. Yılın yine en sıcak günlerinden birini yaşayan İstanbul’da sıcaklık 40’ı gördü.

Bir önceki sıcaklık dalgası kadar uzun süreli olması beklenmeyen sıcaklıklar yine de hafta boyu etkisini sürdürecek.

Sıcaklıklar hafta sonundan itibaren kademeli olarak düşecek.

Nem ve sıcağın nefes aldırmayacağı, Eyyam-ı bahur sıcakları için uzmanlar uyardı.

11 ila 16 saatleri arasında dışarı çıkmayın uyarısı yapan uzmanlar, bedeni zorlayacak gidalardan da uzak durulması gerektiğini söyledi.