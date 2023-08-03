CHP medyası 'Atatürk'e kayıtsız kaldı! Disney'in Atatürk'ü sansürlemesi CHP medyasında ilgi çekmedi

Vatandaşlardan ve siyasilerden tepki yağdı; "Disney+ Kapatılsın" kampanyaları başlatıldı.

ABD'li Disney platormunun Atatürk dizisini sansürlemesine toplumun her kesiminden büyük tepki çekerken, CHP medyası sessiz....

Sözcü Gazetesi, Disney Artı'nın Türkiye Cumhuriyeti'nin Atatürk'ü hedef alan skandal kararına kayıtsız kaldı. Haber, gazetenin ilk sayfasında yer bulmadı.

Cumhuriyet Gazetesi ise, haberinde Disney'in açıklamasına yer verdi. Platformun diziyi iptal kararına sessiz kalarak, televizyonlarda yayınlanacak olmasını müjde gibi sundu.

VATAN PARTİSİ, CHP MEDYASININ DUYARSIZLIĞINA TEPKİ GÖSTERDİ

Vatan Partisi Genel Başkan Yardımcısı Utku Reyhan, sosyal medya hesabından yaptığı paylaşımla CHP medyasınının duyarsızlığına tepki gösterdi. Utku Reyhan, "Sözcü'nün birinci sayfasında tek satır Disney+ haberi yok.Cumhuriyet ise Türk TV'leri ve Sinemasında gösterilmesini neredeyse müjde gibi sunmuş. Atatürkçülüğe bakın hele." dedi.

Ermeni Lobisinin baskısıyla Atatürk dizisini yayından kaldıran Disney+, tepkiler üzerine kardeş kuruluşunu devreye sokarak dizinin Fox TV'den yayınlanacağını duyurmuştu. Disney ve Fox TV'yi bünyesinde bulunduran Walt Disney Company'nin Türkiye Genel Müdürü Cenk Soner, "sinemalarda ve FOX TV'de yayınlayarak, Atatürk’ü çok daha geniş kitlelere ulaştırmış olacağız.” ifadelerini kullanmıştı.

Oysa, Disney tüm dünyada, Fox TV ise sadece Türkiye'de yayın yapıyor. ABD merkezli platform, aldığı skandal kararla Atatürk'ün tüm dünyada izlenmesini engellerken, Fox TV de bu sansürün uygulayıcısı oldu.