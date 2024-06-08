Dolandırıcıların kurban bayramı tuzağı! Emniyet Genel Müdürlüğünden uyarı geldi
Yaklaşan kurban bayramı öncesi Emniyet Genel Müdürlüğü vatandaşları siber dolandırıcılık tehlikesine karşı uyardı. Sosyal medya, e-posta veya SMS yoluyla paylaşılan sahte bağlantılara tıklanmaması, bağış veya ödeme yapılmaması konusunda duyarlı olunması gerektiği belirtildi.
Kurban Bayramı geldi. Dolandırıcılar vatandaşların dini duygularını istismar etmeye başladı... Telefonlara bayram mesajları gönderiiyorlar.. Bağış ve ödeme isteniyor.
Uyarılar Emniyet Genel Müdürlüğünden geldi. Sosyal medya hesabından yapılan paylaşımda, bayram öncesi dijital platformlarda oltalama amaçlı içeriklerin artabileceği vurgulandı.
Uzmanlar ise telefonunuza gelen linklere her ne olursa olsun tıklammaması uyarısında bulunuyor.