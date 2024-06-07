Kurban Bayramı hazırlıkları sürüyor! Büyük ve küçükbaş hayvanlar pazarlarda yerini aldı

Türkiye’nin dört bir yanında büyük ve küçükbaş kurbanlıklar besiciler tarafından hayvan pazarlarına çıkardı.

Kurban pazarlarında hareketlilik başladı. Vatandaşlar uygun fiyata kurban bulmak için sıkı pazarlıklar da yapıyor.

Tarım İşletmeler Genel Müdürlüğü’ne bağlı Ardahan Göle İşletmesinde yetiştirilen hayvanlar İstanbullu vatandaşların beğenisine sunuluyor.

TİGEM Göle İşletmesi Başkanı Fahri Altun, “Kesim Bizden” kampanyasıyla vatandaşların, uygun fiyata aldıkları kurbanı usullere uygun bir şekilde kesiminin yapılabildiğini vurguladı. Fahri Altun, "Bizim satışa sunduğumuz hayvanlarda yüzde 20’ye varan indirimler söz konusu. Vatandaşın kesim çilesini de ortadan kaldırarak İslami usuller ışığında zahmetsiz hijyen ortamında kesimler yaparak dini vecibesini yerine getirenlerin yükünü hafifletiyoruz" dedi.

Fahri Altun, kurbanlık seçiminde dikkat edilmesi gereken hususları da tek tek sıraladı. Altun, "Kurbanlık hayvanın İki yaşını doldurmuş olması uzuvlarında eksik noksan olmaması gerekir. Vatandaşlarımız aşıları tamam olan veteriner kontrolünden geçmiş sağlıklı hayvanlar seçmeliler." dedi.