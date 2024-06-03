Bursa Yıldırım'da engelsiz şölen! Özel çocuklar yemek yarışmasında usta aşçılara taş çıkarttı

Bursa Yıldırım’da binlerce vatandaşın katılımıyla 2. Engelsiz Piknik Şöleni düzenlendi. Özel çocuklar, “Engelsiz Yaşam Yemek Yarışması”nda usta aşçılara taş çıkarttı. Kendi becerileriyle ürettikleri el sanatları ürünleri sergilendi. Şölende sahne de alan çocuklar, aileleri birlikte doyasıya eğlendi.

Editör: Haber Merkezi

Özel çocuklar birbirinden lezzetli yemekler yaptı, usta aşçılara taş çıkardı. Jüri üyeleri, yemekleri tatmaya doyamadı.

Bursa’da Yıldırım Belediyesi özel bir etkinliğe imza attı. Cumalıkızık Kent Ormanı Parkı’nda 2’inci Engelsiz Piknik Şöleni düzenlendi. Şölene binlerce vatandaş katıldı.

Engelsiz Yaşam Yemek Yarışması’nda özel çocuklar en güzel yemeği hazırlamanın heyecanını yaşadı. Önce mutfak tezgâhı başına, sonrasında da jüri karşısına geçtiler. Yaptıkları yemeklerle dereceye girmeye çalıştılar.

Şölende özel çocuklar, el becerileriyle yaptıkları sanat ürünlerini sergileme fırsatı da buldu. Ayrıca sahneye çıktılar, Türk bayrağı açıp İstiklal Marşı’nı okudular. Katılımcılara duygu ve gurur dolu anlar yaşattılar.

“Engelsiz Şölen”de ızgaralar kurulup, piknik yapıldı. Çocuklar ve aileleri müzikler eşliğinde doyasıya eğlendi, güzel günün keyfini çıkardı.

Yıldırım Belediye Başkanı ve Bursa Turizm Tanıtma Birliği Başkanı Oktay Yılmaz, özel çocuklara madalya ve sürpriz hediyeler sundu.

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Kaynak: Ulusal Kanal Haber Merkezi

# bursa # Yıldırım Belediyesi

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