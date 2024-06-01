DEM Partili belediyeler Diyarbakır'da işçi atıyor

DEM Partili belediyeler işçi atmaya devam ediyor. Diyarbakır’da büyükşehir belediyesi de dahil 5 belediyeden 230 işçi çıkarıldı.

Editör: Ekrem Demir

Diyarbakır’da DEM Partili belediyeler 230 çalışanın işine gerekçe gösterilmeden son verdi.

HAK-İş Konfederasyonuna bağlı Hizmet İş Diyarbakır Şube Başkanı Ercan Kahraman DEM’li belediyelerin bir yandan işçi atarken diğer yandan işçi alımı yaptığına dikkat çekti.

Çalışanlar atıldıklarını E-Devlet uygulaması veya SGK’dan gönderilen mesajlarla öğrendi. İş yerinde yetkili sendika atılan emekçilere sahip çıkmadı.

İşten atılma sebebini öğrenmek isteyen işçiler belediyede muhatap bulamadı.

Atılan işçiler işlerine dönebilmek için mücadele edeceklerine vurgu yaptı.

FETÖ elebaşının Pensilvanya'daki çiftliğinde neler oluyor? İşte Fetullah Gülen ile ilgili iddialarFETÖ elebaşının Pensilvanya'daki çiftliğinde neler oluyor? İşte Fetullah Gülen ile ilgili iddialarGündem
# DEM Parti # diyarbakır

Benzer Videolar

Hatay'da konteyner çarşıya rağbet yok Hatay'da konteyner çarşıya rağbet yok
İnşaat sektörü can çekişiyor İnşaat sektörü can çekişiyor
Hatay'da balıkçılar maliyetlerden yakınıyor Hatay'da balıkçılar maliyetlerden yakınıyor
Turizmde temel sorun plansızlık Turizmde temel sorun plansızlık
Kollar Zeyniler Hınkalı için sıvandı Kollar Zeyniler Hınkalı için sıvandı
Isparta'da 24. Honamlı Yörükleri Şenliği yapıldı Isparta'da 24. Honamlı Yörükleri Şenliği yapıldı
Vatan Partisi, Arnavutköy'de halkla dayanışma içinde! Vatan Partisi, Arnavutköy'de halkla dayanışma içinde!
Manisa'da üzüm bağlarını dolu vurdu! Manisa'da üzüm bağlarını dolu vurdu!
Kurban Bayramı öncesi vatandaş da besici de hesabın içinden çıkamıyor Kurban Bayramı öncesi vatandaş da besici de hesabın içinden çıkamıyor
Hatay'da hasat başladı ama buğdayda fiyat açıklanmadı Hatay'da hasat başladı ama buğdayda fiyat açıklanmadı
Reklama tıkladı, hayatı karardı! Reklama tıkladı, hayatı karardı!
PTT'den dolandırıcılık uyarısı! PTT'den dolandırıcılık uyarısı!
Çok Okunanlar
Cumhurbaşkanı Erdoğan'dan yeni atama ve görevden alma kararları!
Cumhurbaşkanı Erdoğan'dan yeni atama ve görevden alma kararları!
Eski başbakan Tansu Çiller'in eşi Özer Uçuran Çiller hayatını kaybetti
Eski başbakan Tansu Çiller'in eşi Özer Uçuran Çiller hayatını kaybetti
Cumhurbaşkanı Erdoğan 13 milletlerarası anlaşmayı onayladı
Cumhurbaşkanı Erdoğan 13 milletlerarası anlaşmayı onayladı
FETÖ elebaşının Pensilvanya'daki çiftliğinde neler oluyor?
FETÖ elebaşının Pensilvanya'daki çiftliğinde neler oluyor?
O ilin valiliği uyarı yaptı!
O ilin valiliği uyarı yaptı!