DEM Partili belediyeler Diyarbakır'da işçi atıyor
DEM Partili belediyeler işçi atmaya devam ediyor. Diyarbakır’da büyükşehir belediyesi de dahil 5 belediyeden 230 işçi çıkarıldı.
Diyarbakır’da DEM Partili belediyeler 230 çalışanın işine gerekçe gösterilmeden son verdi.
HAK-İş Konfederasyonuna bağlı Hizmet İş Diyarbakır Şube Başkanı Ercan Kahraman DEM’li belediyelerin bir yandan işçi atarken diğer yandan işçi alımı yaptığına dikkat çekti.
Çalışanlar atıldıklarını E-Devlet uygulaması veya SGK’dan gönderilen mesajlarla öğrendi. İş yerinde yetkili sendika atılan emekçilere sahip çıkmadı.
İşten atılma sebebini öğrenmek isteyen işçiler belediyede muhatap bulamadı.
Atılan işçiler işlerine dönebilmek için mücadele edeceklerine vurgu yaptı.
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