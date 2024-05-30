Hatay'da balıkçılar maliyetlerden yakınıyor

Geçimlerini balıkçılıkla sağlıyorlar, ancak giderleri her geçen gün artıyor, kazançları düşüyor.

Hatay İskenderun Körfezi'ndeki balıkçıların en büyük sorunu mazot fiyatları.

Limanların artması nedeniyle avlanma sahaları daraldı. İskenderun Su Ürünleri Kooperatifi Başkanı Habib Yücel Dalgıç, bu sorunun çözülmesini istiyor.

Teknelerin denizden karaya çıkarılması büyük maliyet... Limanda bu işi özel şirketler yapıyor. Balıkçılar, bu işi belediyenin ya ücretsiz ya da uygun fiyata yapmasını talep ediyor.

Bir taraftan da teknelerine ve ağlarına bakım yapan balıkçılar, sezonluk değil tam yıl bu işten kazanç sağlamak istiyor.