Hatay'da balıkçılar maliyetlerden yakınıyor

Hatay'da gırgır, trol ve tekne balıkçılığı yapanlar zor günlerden geçiyor. En büyük sıkıntı mazot fiyatının yüksek olması. Bakım için teknelerin karaya çıkarılması da 100 bin lirayı buluyor. İskenderun Körfezi'ndeki balıkçılar sorunlarını Ulusal Kanal'a anlattı.

Editör: Hüseyin Güler

Geçimlerini balıkçılıkla sağlıyorlar, ancak giderleri her geçen gün artıyor, kazançları düşüyor.

Hatay İskenderun Körfezi'ndeki balıkçıların en büyük sorunu mazot fiyatları.

Limanların artması nedeniyle avlanma sahaları daraldı. İskenderun Su Ürünleri Kooperatifi Başkanı Habib Yücel Dalgıç, bu sorunun çözülmesini istiyor.

Teknelerin denizden karaya çıkarılması büyük maliyet... Limanda bu işi özel şirketler yapıyor. Balıkçılar, bu işi belediyenin ya ücretsiz ya da uygun fiyata yapmasını talep ediyor.

Bir taraftan da teknelerine ve ağlarına bakım yapan balıkçılar, sezonluk değil tam yıl bu işten kazanç sağlamak istiyor.

Gizli giriş kapısı bulunan Şeytan Kalesi! Ziyaretçi akınına uğruyorGizli giriş kapısı bulunan Şeytan Kalesi! Ziyaretçi akınına uğruyorYurt
# hatay # balıkçılık

Benzer Videolar

Turizmde temel sorun plansızlık Turizmde temel sorun plansızlık
Kollar Zeyniler Hınkalı için sıvandı Kollar Zeyniler Hınkalı için sıvandı
Isparta'da 24. Honamlı Yörükleri Şenliği yapıldı Isparta'da 24. Honamlı Yörükleri Şenliği yapıldı
İnşaat sektörü can çekişiyor İnşaat sektörü can çekişiyor
Vatan Partisi, Arnavutköy'de halkla dayanışma içinde! Vatan Partisi, Arnavutköy'de halkla dayanışma içinde!
Manisa'da üzüm bağlarını dolu vurdu! Manisa'da üzüm bağlarını dolu vurdu!
Kurban Bayramı öncesi vatandaş da besici de hesabın içinden çıkamıyor Kurban Bayramı öncesi vatandaş da besici de hesabın içinden çıkamıyor
Hatay'da hasat başladı ama buğdayda fiyat açıklanmadı Hatay'da hasat başladı ama buğdayda fiyat açıklanmadı
Reklama tıkladı, hayatı karardı! Reklama tıkladı, hayatı karardı!
PTT'den dolandırıcılık uyarısı! PTT'den dolandırıcılık uyarısı!
Kurban Bayramı öncesi şap hastalığı krizi Kurban Bayramı öncesi şap hastalığı krizi
Antalya'da toplu ulaşım fiyatlarına zam! Antalya'da toplu ulaşım fiyatlarına zam!
Çok Okunanlar
Ünlü oyuncu Ahmet Uğurlu hayatını kaybetti!
Ünlü oyuncu Ahmet Uğurlu hayatını kaybetti!
Bu alışkanlık ağız kanseri yapıyor!
Bu alışkanlık ağız kanseri yapıyor!
Bu vitaminin eksikliği MS hastası yapıyor!
Bu vitaminin eksikliği MS hastası yapıyor!
9 il için kuvvetli yağış uyarısı yapıldı! 30 Mayıs 2024 Perşembe hava durumu
9 il için kuvvetli yağış uyarısı yapıldı! 30 Mayıs 2024 Perşembe hava durumu
İslam Memiş'ten bayram öncesi kritik altın ve dolar uyarısı: "Sakın yapmayın!"
İslam Memiş'ten bayram öncesi kritik altın ve dolar uyarısı: "Sakın yapmayın!"