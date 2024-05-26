Isparta'da 24. Honamlı Yörükleri Şenliği yapıldı

Isparta'da 24. Honamlı Yörükleri Şenliği düzendendi. Sindel Yaylası'nda yapılan etkinlikte yemekler yendi, yöresel oyunlar oynandı.

Editör: Mehmet Garip
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Isparta'da yörükler şenlikte bir araya geldi. Şarkikaraağaç ilçesine bağlı Gedikli köyü, bu yıl da 24. Honamlı Yörükleri Şenliği'ne ev sahipliği yaptı.

Yörükler hasret giderdi, yapılan yemekler paylaşıldı. Yöresel oyunların renk kattığı şenlikte konserler de verildi.

Honamlı Yörükleri Kültür ve Dayanışma Derneği Başkanı Kutay Koyak, geleneksel kültürün yaşatılmasını amaçladıklarını söyledi.

Gedikli köyü Muhtarı Abdulkadir Yıldırım, mazot fiyatlarının yüksek olmasının şenliğe katılım sayısını olumsuz etkilediğini söyledi.

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# ısparta # yörük

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