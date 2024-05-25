Manisa'da üzüm bağlarını dolu vurdu! 20 dönüm arazi zarar gördü

Manisa Salihli'de dolu üzüm bağlarını vurdu, tarım ürünleri zarar gördü. Çiftçi, atadan kalan araziler olduğu için sigorta da yapamadı. Borçları ve çöpe giden mahsulü ile baş başa kalan üretici çare arıyor.

Editör: Haber Merkezi
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Üreticinin masraf yaptığı, gece gündüz baktığı üzüm bağlarını dolu vurdu. Manisa Salihli'de üzüm bağları büyük zarar gördü. Taytan, Durasıllı ve Kabazlı mahallelerinde üretim yapan çiftçiler, daha hasat başlamadan sezonu kapatmak zorunda kaldı. Araziler atadan kaldığı için üretici sigorta da yaptıramadı.

Üzümleri yetiştirmek için masraf yapan çiftçi kara kara borçlarını nasıl ödeyeceğini düşünüyor. Dolu yaşından etkilenen bölgeyi ziyaret eden CHP Manisa Milletvekili Ahmet Vehbi Bakırlıoğlu, borç içindeki çiftçiye yardım edilmesi gerektiğini söyledi.

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Kaynak: Ulusal Kanal Haber Merkezi

# Manisa # dolu

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