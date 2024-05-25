Manisa'da korkunç kaza! Yanan aracın sürücüsü hayatını kaybetti

Manisa'nın Akhisar ilçesinde iki otomobil kafa kafaya çarpıştı. Kazada ters dönerek yanan araçta sıkışan sürücü hayatını kaybetti. 7 kişi yaralandı.

Manisa'da korkunç kaza! Yanan aracın sürücüsü hayatını kaybetti
Manisa'da korkunç kaza! Yanan aracın sürücüsü hayatını kaybetti
Editör: Uğur Çam
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Manisa'nın Akhisar ilçesinde korkunç bir kaza meydana geldi. Bugün 10 sularında Akhisar-Gördes karayolunun Kömürcü Mahallesi mevkinde iki otomobil kafa kafaya çarpıştı. Kazada her iki otomobil de savrularak yoldan çıktı. Otomobillerden biri takla atarak ters döndü. Ters dönen araç yanmaya başladı. Araçta sıkışan sürücü, kurtulamayarak hayatını kaybetti. 

Manisa'da korkunç kaza! Yanan aracın sürücüsü hayatını kaybetti - Resim : 1

İhbar üzerine olay yerine çok sayıda itfaiye ve sağlık ekipleriyle güvenlik kuvvetleri sevk edildi. Kazada yaralanana 7 kişi, ambulansla Akhisar'daki hastanelere sevk edildi. Kazayla ilgili soruşturma başlatıldı.

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Kaynak: İhlas Haber Ajansı

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