Reklama tıkladı, hayatı karardı! Para kazanma hayaliyle 130 bin lirasından oldu
Sosyal medyada dolaşan bir kadın ilgisini çeken bir reklama denk geldi, o reklama tıkladı. İddiasına göre tıkladığı söz konusu reklamda "Hisse alın, paranızı katlayın" yazıyordu. O da hiç düşünmeden, reklamdaki telefon numarasını aradı. Sonucunda ise 130 bin lirasını kaybetti.
Yatırım yalanına kandı. Az verip çok kazanmak istedi. Varını yoğunu kaptırdı. Bir de üstüne kredi çekip borçlandı.
Bir vatandaş, sosyal medyada dolaşırken bir reklama denk geldi. Reklamda "hisse alın, paranızı katlayın" yazıyordu. O da hiç düşünmeden reklamdaki telefon numarasını aradı.
Aradı ama elini verdi, kolunu kurtaramadı. Dolandırıcılar her aradıklarında telefonu açmasını ve her dediklerini yapmasını istedi.
Kadın önce korktu ama ne söylenirse sorgusuz sualsiz yaptı. Başına gelmeyen kalmadı.
Zengin olma hayali kurdu. Bir haftada 130 bin lirasını kaybetti. Tuzağa düştüğünü anladı ama iş işten geçti.
Uzmanlar ise sosyla medya reklamlarına ve her linke tıklamaması uyarısında bulunuyor. Konuyla ilgili adli bilişim uzmanı Ali Murat Kırık, şunları söyledi:
- Son zamanlarda yatırım dolandırıcılığı adı altında vatandaşların ciddi mağduriyetlerle karşılaştığı ve banka hesaplarının boşaltıldığını görüyoruz. Elini veren kolunu kaptırmış oluyor. Zira ceza ödeyeceklerini söyleyerek vatandaşları o dolandırıcılık tuzağının içinde tutmuş oluyorlar. Vatandaşları binlerce lira zarara sokan dolandırıcılar sırra kadem basıyorlar. Özellikle bu dönemlerde çok dikkatli olmalıyız. Gelen linklere asla tıklamamalı. Bu tarz yatırım vaadlerine kanmamalıyız. Bu tarz reklamları BTK'ye şikayet etmeliyiz.