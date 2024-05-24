Reklama tıkladı, hayatı karardı! Para kazanma hayaliyle 130 bin lirasından oldu

Yatırım yalanına kandı. Az verip çok kazanmak istedi. Varını yoğunu kaptırdı. Bir de üstüne kredi çekip borçlandı.

Bir vatandaş, sosyal medyada dolaşırken bir reklama denk geldi. Reklamda "hisse alın, paranızı katlayın" yazıyordu. O da hiç düşünmeden reklamdaki telefon numarasını aradı.

Aradı ama elini verdi, kolunu kurtaramadı. Dolandırıcılar her aradıklarında telefonu açmasını ve her dediklerini yapmasını istedi.

Kadın önce korktu ama ne söylenirse sorgusuz sualsiz yaptı. Başına gelmeyen kalmadı.

Zengin olma hayali kurdu. Bir haftada 130 bin lirasını kaybetti. Tuzağa düştüğünü anladı ama iş işten geçti.

Uzmanlar ise sosyla medya reklamlarına ve her linke tıklamaması uyarısında bulunuyor. Konuyla ilgili adli bilişim uzmanı Ali Murat Kırık, şunları söyledi: