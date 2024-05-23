Kurban Bayramı öncesi şap hastalığı krizi
Kurban Bayramı yaklaşırken Denizli'nin Çal ilçesinde şap hastalığı ortaya çıktı. 20 nokta karantinaya alındı. Bu durum satış yapamayacak üreticileri olumsuz etkileyecek. Geçen yıl kilosu 125-150 lira olan koyun ve keçinin fiyatı da bu yıl 350 liraya yükseldi.
Editör: Sabri Kasapoğlu
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Üretici kurban pazarını dört gözle bekliyordu, ancak şap hastalığının zamansız ortaya çıkışı mağdur olmasına neden oldu.
Denizli'nin Çal ilçesinde Şap hastalığı gözüktü. Çal’da 17, Bekilli ilçesinde 3 noktada karantina uygulanıyor.
Kurban pazarı için hazırlık yapan üretici bu durumdan olumsuz etkilenecek.
KURBAN PAZARLARINDA HAREKETLİLİK BAŞLADI
Denizli Damızlık Koyun Keçi Yetiştiricileri Birliği Başkanı Kadir Özdemir, karantinadaki son durumu ve kurban pazarlarındaki hareketliliği anlattı.
Geçen sene 125-150 liradan alıcı bulan koyun ve keçinin fiyatı bu sene 350 liraya çıktı.
Denizli Hayvan Borsası Başkanlığının hayvan pazarındaki padok yani hayvanların bekletildikleri demir bariyerli alanların ücreti de çiftçiyi zorlayacak. Kiralar yüzde 300 zamlandı.