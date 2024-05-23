Merkez Bankası faiz kararını duyurdu! Faiz oranı kaç oldu?

Türkiye Cumhuriyet Merkez Bankası (TCMB) Para Politikası Kurulu (PPK), Merkez Bankası Başkanı Fatih Karahan başkanlığında bir araya geldi. Ekonomi piyasalarının merakla beklediği PKK toplantısının ardından gözler yapılacak açıklamaya çevrildi.

Hafize Gaye Erkan'dan sonra göreve getirilen Fatih Karahan başkanlığında gerçekleştirilen dördüncü toplantının ardından yapılan açıklamayla faiz oranı ile ilgili karar kamuoyuna duyuruldu.

Peki Merkez Bankası'nın faiz kararı ne oldu? Merkez Bankası faiz oranını artırdı mı? Merkez Bankası faiz oranını düşürdü mü? Merkez Bankası faiz oranını sabit mi bıraktı?

SON TOPLANTIDA FAİZ ORANI SABİT BIRAKILMIŞTI

Geçtiğimiz 11 ayda yapılan toplantıların ilk 8 ayında faiz oranında artış kararı alınmıştı.

2023'te yapılan genel seçimlerin ardından, yüzde 8,5 seviyesinde olan faiz oranı, sırasıyla yüzde 8,5'tan yüzde 15'e, yüzde 15'ten yüzde 17,5'a, yüzde 17,5'tan yüzde 25'e, yüzde 25'ten yüzde 30'a, yüzde 30'dan yüzde 35'e, yüzde 35’ten yüzde 40'a, yüzde 40'tan yüzde 42,5'a, yüzde 42,5'tan yüzde 45'e yükseltilmiş ve şubat ayında gerçekleştirilen toplantıda yüzde 45 düzeyinde sabit bırakılmıştı. 21 Mart tarihinde yapılan toplantıda ise politika faizi olan bir hafta vadeli repo ihale faiz oranı 500 baz puan artırılarak yüzde 50'ye çıkarılmıştı.

25 Nisan Perşembe günü Fatih Karahan başkanlığında yapılan son toplantıda ise faiz oranında değişikliğe gidilmedi ve faiz oranı yüzde 50 düzeyinde sabit bırakıldı.

FAİZ ORANININ SABİT BIRAKILDIĞI DUYURULDU

Türkiye Cumhuriyet Merkez Bankası Para Politikası Kurulu, bugün Başkan Fatih Karahan başkanlığında bir araya geldi. Toplantının ardından, politika faizi olan bir hafta vadeli repo ihale faiz oranı ile ilgili alınan karar kamuoyuna duyuruldu.

Buna göre, politika faizi olan bir hafta vadeli repo ihale faiz oranının yüzde 50 düzeyinde sabit bırakılmasına karar verildi.

Merkez Bankası tarafından yayımlanan açıklama metninde şu ifadelere yer verildi:

"Para Politikası Kurulu (Kurul), politika faizi olan bir hafta vadeli repo ihale faiz oranının yüzde 50’de sabit tutulmasına karar vermiştir.

Nisan ayında aylık enflasyonun ana eğilimi sınırlı bir zayıflama kaydetmiştir. Yakın döneme ilişkin göstergeler yurt içi talepte ilk çeyreğe kıyasla yavaşlamaya işaret etmiştir. Bununla birlikte, tüketim malı ithalatı nisan ayında artarak cari işlemler dengesindeki iyileşmeyi sınırlamıştır. Hizmet enflasyonundaki yüksek seyir ve katılık, enflasyon beklentileri, jeopolitik riskler ve gıda fiyatları enflasyonist baskıları canlı tutmaktadır. Kurul, enflasyon beklentileri ve fiyatlama davranışlarının öngörüler ile uyumunu yakından takip etmektedir.

Parasal sıkılaştırmanın krediler ve iç talep üzerindeki etkileri yakından izlenmektedir. Kurul, parasal sıkılaştırmanın gecikmeli etkilerini de göz önünde bulundurarak politika faizinin sabit tutulmasına karar vermekle birlikte, enflasyon üzerindeki yukarı yönlü risklere karşı ihtiyatlı duruşunu yinelemiştir. Aylık enflasyonun ana eğiliminde belirgin ve kalıcı bir düşüş sağlanana ve enflasyon beklentileri öngörülen tahmin aralığına yakınsayana kadar sıkı para politikası duruşu sürdürülecektir. Enflasyonda belirgin ve kalıcı bir bozulma öngörülmesi durumunda ise para politikası duruşu sıkılaştırılacaktır. Para politikasındaki kararlı duruş; yurt içi talepte dengelenme, Türk lirasında reel değerlenme ve enflasyon beklentilerinde düzelme vasıtası ile aylık enflasyonun ana eğilimini düşürecek ve dezenflasyon yılın ikinci yarısında tesis edilecektir.

Makroihtiyati çerçevede sadeleşme ve piyasa mekanizmasının işlevselliğini artırma amacı kapsamında, menkul kıymet tesisi uygulaması sonlandırılmıştır. Son dönem kredi büyümesi ve mevduat gelişmeleri göz önünde bulundurularak, makro finansal istikrarı koruyacak ve parasal aktarım mekanizmasını destekleyecek ek adımlar atılacaktır. Yurt içi ve yurt dışı yerleşiklerin Türk lirası finansal varlıklara talebiyle oluşan likidite fazlası ilave tedbirlerle sterilize edilecektir.

Kurul, politika kararlarını parasal sıkılaştırmanın gecikmeli etkilerini de dikkate alarak, enflasyonun ana eğilimini geriletecek ve enflasyonu orta vadede yüzde 5 hedefine ulaştıracak parasal ve finansal koşulları sağlayacak şekilde belirleyecektir.

Enflasyon ve enflasyonun ana eğilimine ilişkin göstergeler yakından takip edilecek ve Kurul, fiyat istikrarı temel amacı doğrultusunda elindeki tüm araçları kararlılıkla kullanacaktır.

Kurul, kararlarını öngörülebilir, veri odaklı ve şeffaf bir çerçevede alacaktır.

Para Politikası Kurulu Toplantı Özeti beş iş günü içinde yayımlanacaktır."