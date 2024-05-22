Antalya'da toplu ulaşım fiyatlarına zam!

Antalya'da kent içi ulaşım ücretlerine yüzde 33 zam yapıldı. Tam ücret 20 TL, emekli ve öğretmen 19 TL, öğrenci 10 TL, kredi kartı ile biniş ücreti ise 25 TL oldu. Böylece 5 büyükşehir arasında toplu taşım ücretlerinde en pahalı kent Antalya oldu.

Editör: Haber Merkezi
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İğneden ipliğe her şeye zam geliyor. Ekonomik krizin yükü vatandaşın sırtına yükleniyor. Antalya’da kent içi ulaşım ücretlerine zam yapıldı.

Ulaşım esnafı ücretlere zam talep etti. UKOME Genel Kurulu’ndan toplum ulaşım ücretlerine yüzde 33’lük zam kararı çıktı. Buna göre tam ücret 20 TL, emekli ve öğretmen 19 TL, öğrenci 10 TL, kredi kartı ile biniş ücreti ise 25 TL oldu.

Hayat pahalılığı ve yüksek enflasyonla mücadele eden vatandaşın sırtına bir de ulaşım zammı yükü eklendi. Kent içi toplu ulaşımda bir süredir sorunlar yaşayan vatandaş, duruma tepki gösterdi.

En son 2023 yılı temmuz ayında ulaşım ücretine yüzde 56 zam yapılmıştı. Vatandaşlar ulaşımda planlama, denetim ve kamu hizmeti istiyor.

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Kaynak: Ulusal Kanal Haber Merkezi

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