PTT'den dolandırıcılık uyarısı! Sahte gönderi mesajıyla tuzağa düşürüyorlar

Telefonu elinize aldınız, size "Kargonuz teslim edildi, linke tıklayarak ödeme yapabilirsiniz" şeklinde bir mesaj geldi. Üstelik mesajı gönderen PTT... İnanmayın! Bu, dolandırıcıların yeni yöntemi... PTT A.Ş de bu artan dolandıcılık olayları ile ilgili vatandaşları uyardı.

Editör: Yasin Emre Gök
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Dolandırıcıların bu kez hedefi PTT A.Ş. oldu. Öyle ki sahte gönderi etiketi gönderiyor, gerçek olmayan kargoyu adrese teslim edildiği izlenimi veriyor... Sahte mesajlarla vatandaşları yanıltıyor, ağlarına düşürüyorlar.

Dolandırıcıların yeni yöntemi sahte kargo mesajı... Bu yöntemle telefonuna bir mesaj geliyor. PTT A.Ş tarafından gönderilmiş gibi gösterilen mesajda kargonuzun adresinize teslim edildiği, iletilen linke tıklayarak kargo ödemesinin yapılması gerektiği belirtiliyor. Eğer o linke tıklayarak ödeme yaparsanız dolandırıcların tuzağına düşmüş oluyorsunuz.

PTT A.Ş. konuyla ilgili açıklama yaptı. Vatandaşları dolandırıcılara karşı uyardı.

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# PTT # dolandırıcılık

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