Hatay'da hasat başladı ama buğdayda fiyat açıklanmadı

Buğdayda fiyat açıklanmadı, verim düşük oldu. Hataylı üreticiler sezona peş peşe yaşanan olumsuzluklarla başladı. Çiftçiler, verimin düşük olmasını hem iklim şartlarına hem de girdi maliyetlerindeki artış nedeniyle yeterince ilaç ve gübre verememeye bağlıyor.

Editör: Hüseyin Güler

Hatay'ın Amik Ovası'na biçerdöverler girdi. Her yıl dönüm başına 600 kilo alınan tarlalardan bu sene 400 kilo buğday bekleniyor.

Çiftçi, pahalı olduğu için yeterli gübre ve ilaç veremedi. Bu durum iklim şartlarıyla da birleşince rekolte düşüklüğüne neden oldu.

Hasat başladı ancak buğdayın taban fiyatı açıklanmadı. Üreticiler fiyatın maliyetlere göre belirlenmesini isriyorlar.

Kırıkhan Ziraat Odası Başkanı Mehmet Çelik, çiftçilerin daha çok bekletilmeden fiyatın açıklanması gerektiğini söyledi.

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