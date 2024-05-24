Kurban Bayramı öncesi vatandaş da besici de hesabın içinden çıkamıyor

Çiftçi besiciliği büyük zorluklar altında yapıyor. Saman, yonca, yem gibi girdilerin fiyatı bir yıldda 2'ye katlandı.

Vatandaş için bu yıl kurbanlık almak zorlaştı. Aydın'ın Nazilli ilçesine bağlı Aslanyaka Mahallesi'nde kurban üreticiliği yapan Süleyman Sağkol, verdiği örnekle bu durumu özetliyor. Sağkol, "10 bin emekli maaşı, 17 bin asgari ücret... Ben hayvanı 20 bin liraya satıyorum." dedi.

Gücü yetmeyen taksite başvuruyor. Satışlar iyi gitmiyor, geçen yıl ki rağbet bu yıl yok. Besici Süleyman Sağkol durum böyle giderse hayvanlarını kesime verecek.

Nazilli'deki hayvan pazarlarında gezen var ama alan yok.