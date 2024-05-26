Vatan Partisi, Arnavutköy'de halkla dayanışma içinde! İmrahor Mahallesi sakinleri yetkililerden çözüm bekliyor

İstanbul Arnavutköy'de ikamet eden İmrahor Mahallesi sakinleri yıkım değil çözüm istiyor.

Bölgede, 2017 yılından önce inşaa edilen ruhsatsız yapılara ücretinin ödenmesi kaydı ile yapı kayıt belgesi verildi. Vatandaşlar bölgede bulunan arsalarına 2017 yılından sonra da ev yaptı, yapı kayıt belgesi verilmedi, mağduriyetler oluştu.

Evlerin yıkılması ile karşı karşıya kalan mahalle sakinleri, AK Partili Arnavutköy Belediye Başkanı Mustafa Candaroğlu'na yerel seçim öncesi verilen vaadleri hatırlattı.

Yıkım gerginliği yaşanan bölgeye giden Vatan Partisi İstanbul İl Başkanı İbrahim Okan Özkan, mağduriyet yaşayan halkın yanında olduklarını bildirdi. İbrahim Okan Özkan, yaptığı açıklamada, "Belediyeler ne için var? Halka hizmet etmek için var. Buradaki 30 bin vatandaşı mağdur etmek için yok. Belediye kalkıp da o kepçelerle, iş makineleriyle gelip sizin binalarınızı yıkmak için yok. Belediye de kendi üstündeki sorumluluğu yerine getirecek. Mücadeleniz, mücadelemizdir. Hep beraber bir yumruk gibi birlikte olacağız ve bu sorunu çözeceğiz inşallah.