Meclis'te bu hafta hangi konular görüşülecek? İşte yoğun gündemin kritik maddeleri

Meclis, yeni haftada yoğun bir mesai yapacak. Türk Silahlı Kuvvetleri Personel Kanununun, hafta içi Milli Savunma Komisyonunda ele alınması bekleniyor. Teklife göre, terör örgütleriyle eylem birliği içerisinde olan, kamu imkanlarını bu çerçevede kullanan, bu örgütlerin propagandasını yapan uzman erbaşların sözleşmeleri feshedilerek ordu ile ilişiği kesilecek.

Teklifte sözleşmeli erbaş ve erlere ilişkin de düzenlemeler yer alıyor. Buna göre sözleşmeli erbaş ve erler mesaiye gidiş ve gelişlerinde subay ve astsubay servislerini kullanabilecek. Amfibi Deniz Piyade Tugay Komutanlıklarında görevli sözleşmeli erbaş ve erlere aylık ücretleri, iş güçlüğü ve iş riski açısından yüzde 5 artırımlı olarak ödenecek.

Milli Savunma Komisyonunun yanı sıra Meclis’te, Plan ve Bütçe Komisyonu da mesaide olacak. Komisyonda, kripto varlıklara ilişkin düzenlemeler içeren kanun teklifi görüşülecek. Teklife göre kripto varlık hizmet sağlayıcılarına faaliyete başlayabilmeleri için Sermaye Piyasası Kurulundan izin alınması zorunluluğu getirilecek.

Bir yanda gözler komisyonlarda olacakken diğer yandan Genel Kurul’da da çalışmalar sürecek. Genel Kurul’da Dışişleri Teşkilatını Güçlendirme Vakfı Kanun Teklifi görüşülecek.

Dışişleri Bakanlığı, bu vakıf ile hizmet kalitesinin artırılması amacıyla her türlü taşınır ve taşınmaz satın alabilecek. Ayrıca vakıf ile yükseköğretim kurumları da kurulabilecek.