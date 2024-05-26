Hamas, İsrail askerlerini esir aldı! İşte Kassam Tugayları'nın kusursuz planı

Gazze’de katliam yapan bir grup İsrail askeri Filistinli direniş grupları tarafından esir alındı.

Olay Cibaliya’da oldu. Kassam Tugayları, Cibaliya Mülteci Kampı'nda İsrail askerlerini önce bir tünele çekti. Ardından da İsrailli askerler Kassam savaşçılarının eline düşmekten kaçamadı.

Böylece, İsrail Gazze’ye kara saldırılarını başlattığı 27 Kasım’dan bu yana ilk kez Filistin güçleri İsrail askerlerini sağ olarak ele geçirdi.

Kassam Tugayları Sözcüsü Ebu Ubeyde, gelen İsrail takviye güçlerine de patlayıcılarla saldırılar düzenlendiğini açıkladı.

İSRAİL GÖSTERİLERLE SARSILIYOR

Öte yandan esirlerin serbest bırakılması için Hamas ile anlaşma yapılmasını isteyen İsrailliler yeni gösteriler düzenledi.

Tel Aviv, Hayfa, Kayserya ve Batı Kudüs başta olmak üzere ülke genelindeki gösterilere on binlerce İsrailli katıldı.

Göstericiler, Başbakan Benjamin Netanyahu hükümetinin istifasını istedi.