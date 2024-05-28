Turizmde temel sorun plansızlık

Yılın başından bu yana yurt dışı erken rezervasyonlarda artış var. Ancak bazı bölgelerde kesintiye uğradı. Özellikle mayıs ayı beklenenin altında kaldı. Turizmcilere göre bunun nedeni, arz talep dengesi. Bu da yapısal sorunların bir sonucu.

Ekonominin büyük gücü bacasız sanayi yapısal sorunlarla mücadele ediyor. Türkiye ekonomisinin bu yılki itici gücünün turizm sektörü olacağı öngörülüyor. Ancak turizm doğru yönetilirse bu mümkün.

Destinasyon yönetimi yapılmasının gereğine dikkat çeken turizmciler, planlı turizm istiyor. Turizmci Dr. Ali Keleş’e göre, yapısal sorunlara kalıcı çözümün tek yolu yasa...