Turizmde temel sorun plansızlık

Turizm sektörü de yapısal sorunlarla mücadele ediyor. Ancak giderek büyüyen pazarda bir planlama yok. Planlı turizmin zorunluluğuna dikkat çeken turizmcilere göre, ekonomi için hayati önemdeki turizmin bir yasası olmalı.

Editör: Haber Merkezi

Yılın başından bu yana yurt dışı erken rezervasyonlarda artış var. Ancak bazı bölgelerde kesintiye uğradı. Özellikle mayıs ayı beklenenin altında kaldı. Turizmcilere göre bunun nedeni, arz talep dengesi. Bu da yapısal sorunların bir sonucu.

Ekonominin büyük gücü bacasız sanayi yapısal sorunlarla mücadele ediyor. Türkiye ekonomisinin bu yılki itici gücünün turizm sektörü olacağı öngörülüyor. Ancak turizm doğru yönetilirse bu mümkün.

Destinasyon yönetimi yapılmasının gereğine dikkat çeken turizmciler, planlı turizm istiyor. Turizmci Dr. Ali Keleş’e göre, yapısal sorunlara kalıcı çözümün tek yolu yasa...

Kollar Zeyniler Hınkalı için sıvandıKollar Zeyniler Hınkalı için sıvandıYurt

Kaynak: Ulusal Kanal Haber Merkezi

# turizm

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