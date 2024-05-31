Hatay'da konteyner çarşıya rağbet yok

Hatay İskenderun'da depremden sonra kurulan konteyner çarşıya giden çok az... Bu durum, ayağa kalkmaya çalışan esnafı zor durumda bırakıyor. Borcu ve kredi ödemesi olan esnaf zor günleri el birliğiyle aşmak istiyor.

Editör: Hüseyin Güler

Konteyner çarşıda birçok esnaf hizmet veriyor, ancak onlardan alışveriş yapan çok az.

Hatay'ın İskenderun ilçesinde depremden sonra kurulan konteyner çarşılarda esnaf, ekmeğini kazanmaya çalışıyor. Merkezi konumda olmalarına rağmen ilgi yok. Alışveriş merkezleri daha çok tercih ediliyor.

Eskiye özlem duysalar da 20 metrekarelik dükkanlarında hayata tutunmaya çalışıyorlar. Faizsiz kredi, faizlerin iptal edilmesi, ana borçların ertelenmesi talepler arasında.

İskenderun Bakkallar ve Bayiler Odası Başkanı Mustafa Çöloğlu, esnafın içinde bulunduğu durumu anlattı.

20-30 dükkanda ise hiçbir faaliyet yok. Mustafa Çöloğlu, işletilmeyen iş yerlerinin ihtiyacı olan esnafa verilmesini istiyor.

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# hatay # İskenderun # deprem

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