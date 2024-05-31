Yeni Anayasa tartışmasında esasa girildi! Numan Kurtulmuş'tan ilk 4 madde açıklaması
Türkiye Büyük Millet Meclisi Başkanı Numan Kurtulmuş, anayasanın ilk dört maddesine ilişkin meclisteki partiler arasında bir tereddüt olmadığını söyledi. Numan Kurtulmuş, ilk dört maddenin tartışılmasının lüzumsuz olduğunu ifade etti.
Anayasa görüşmeleri yürütülürken Meclis Başkanı Numan Kurtulmuş, görüşmelere ilişkin bilgi verdi.
Sözcü Gazetesi'ne konuşan Numan Kurtulmuş, hemen hemen bütün siyasi partilerin programında yeni bir anayasa yapılmasının yer aldığın ifade etti.
Numan Kurtulmuş, "İlk dört maddeye ilişkin siyasi partiler arasında bir tereddüt yok" dedi.
- İlk dört maddenin tartışılması Türkiye için lüzumsuz bir tartışma konusu. Meclis'te şu anda grubu bulunan partilerin temsilcileri, Meclis yöneticileri. Orada da bir kere daha gördük ki partilerin tamamnına yakını ilk dört madde ile ilgili her hangi bir tereddüdü yok. Bu konuda aşağı yukarı bir görüş birliği var. Lüzumsuz bir tartışmayla vakit kaybetmemek gerek.
"YENİ ANAYASA DİYALOĞU KUVVETLENDİRECEK"
Meclis Başkanı, yeni anayasasnın siyasette normalleşme sürecine de katkı yapacağını ifade etti.
- Anayasa müzakereleri görüşmeleriyle birlikte siyaset normalleşme ve birbiriyle diyalog zeminini arttırma imkanı bulacak. Öte tarafta da siyasette normalleşme ve diyaloğun kuvvetlenmesi anayasa çalışmalarına katkıda bulunacak. Ben bunu tabi sadece bir hukuk metni değil siyaset felsefesinin yansıması olarak da görüyorum.
Kaynak: Ulusal Kanal Haber Merkezi