Yeni Anayasa tartışmasında esasa girildi! Numan Kurtulmuş'tan ilk 4 madde açıklaması

Anayasa görüşmeleri yürütülürken Meclis Başkanı Numan Kurtulmuş, görüşmelere ilişkin bilgi verdi.

Sözcü Gazetesi'ne konuşan Numan Kurtulmuş, hemen hemen bütün siyasi partilerin programında yeni bir anayasa yapılmasının yer aldığın ifade etti.

Numan Kurtulmuş, "İlk dört maddeye ilişkin siyasi partiler arasında bir tereddüt yok" dedi.

- İlk dört maddenin tartışılması Türkiye için lüzumsuz bir tartışma konusu. Meclis'te şu anda grubu bulunan partilerin temsilcileri, Meclis yöneticileri. Orada da bir kere daha gördük ki partilerin tamamnına yakını ilk dört madde ile ilgili her hangi bir tereddüdü yok. Bu konuda aşağı yukarı bir görüş birliği var. Lüzumsuz bir tartışmayla vakit kaybetmemek gerek.