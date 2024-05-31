Alper Gezeravcı trafik kazası geçirdi

TEM Otoyolu’nun İzmit geçişi İstanbul istikametinde meydana gelen kazada, seyir halindeki otomobil otobüsle çarpıştı. Kazada otomobilde bulunan Türkiye’nin ilk astronotu Alper Gezeravcı ve 2 kişi yaralandı. 112 Acil Çağrı Merkezine yapılan ihbar üzerine kaza yerine sağlık ve polis ekipleri sevk edildi.

ALPER GEZERAVCI TRAFİK KAZASI GEÇİRDİ

Yaralılar, ilk müdahalelerinin ardından hastaneye kaldırıldı. Yaralıların sağlık durumunun iyi olduğu öğrenildi.