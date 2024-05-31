Alper Gezeravcı trafik kazası geçirdi

Kocaeli’de, Alper Gezeravcı’nın içinde bulunduğu otomobil kaza yaptı. Kazada, Gezeravcı ve 2 kişi hafif şekilde yaralandı.

Alper Gezeravcı trafik kazası geçirdi
Alper Gezeravcı trafik kazası geçirdi

TEM Otoyolu’nun İzmit geçişi İstanbul istikametinde meydana gelen kazada, seyir halindeki otomobil otobüsle çarpıştı. Kazada otomobilde bulunan Türkiye’nin ilk astronotu Alper Gezeravcı ve 2 kişi yaralandı. 112 Acil Çağrı Merkezine yapılan ihbar üzerine kaza yerine sağlık ve polis ekipleri sevk edildi.

ALPER GEZERAVCI TRAFİK KAZASI GEÇİRDİ

Alper Gezeravcı trafik kazası geçirdi - Resim : 1

Yaralılar, ilk müdahalelerinin ardından hastaneye kaldırıldı. Yaralıların sağlık durumunun iyi olduğu öğrenildi.

7.2 büyüklüğünde deprem bekleniyor7.2 büyüklüğünde deprem bekleniyorYurt

Kaynak: İhlas Haber Ajansı

# alper gezeravcı # trafik kazası
Çok Okunanlar
Cumhurbaşkanı Erdoğan'dan yeni atamalar!
Cumhurbaşkanı Erdoğan'dan yeni atamalar!
Meteoroloji kuvvetli yağış uyarısı yaptı: 31 Mayıs 2024 Cuma hava durumu
Meteoroloji kuvvetli yağış uyarısı yaptı: 31 Mayıs 2024 Cuma hava durumu
Uyumadan önce mutlaka bu haberi okuyun! Sağlıklı uyku için bunlar önemli...
Uyumadan önce mutlaka bu haberi okuyun! Sağlıklı uyku için bunlar önemli...
Fenerbahçe, Jose Mourinho ile anlaştı!
Fenerbahçe, Jose Mourinho ile anlaştı!
Şanlıurfa'da PKK operasyonu!
Şanlıurfa'da PKK operasyonu!
Öne Çıkanlar Prof. Dr. Özlem Kumrular son yolculuğuna uğurlandı Prof. Dr. Özlem Kumrular son yolculuğuna uğurlandı 21 yaşındaki genç kaldığı yurtta ölü bulundu 21 yaşındaki genç kaldığı yurtta ölü bulundu