İnşaat sektörü can çekişiyor

Bir taraftan barınma sorunu yaşanıyor, diğer taraftan kontrolsüzce artan maliyetler, konut üretimini olumsuz etkiliyor. İnşaat sektörü zorda...

Çimento, demir, seramik, cam ve dahası… İnşaat sektörü ile birlikte bu paydaş sektörlerde zor durumda. Maliyetlerdeki dizginlenemeyen artış, sektörü durma noktasına getirdi. Üstelik durum daha da kötüye gidebilir.

Antalya, son yıllarda yoğun göç almış, bu durum sektörü olumlu etkilemişti. Ancak bugünlerde tersine göç yaşanıyor. Ekonomik kriz, enflasyon ve yüksek faiz, kredili konut satışlarını olumsuz etkiliyor. Sektörde ara eleman sorunu da derinleşiyor.

Enflasyon ile birlikte inşaat maliyetlerinin de artmış olması, konut üretimini aşağıya çekiyor. Başlayan projeler de tamamlanamıyor.

İnşaat Mühendisleri Odası Antalya Şube Başkanı Mehmet Soner Akdoğan, acil çözüm talep etti.