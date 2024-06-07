Türkiye'de olağanüstü ve şiddetli kuraklık görüldü! Çevre Mühendisleri Odasından uyarı geldi

Sıcaklıkların artması ve yağışların azalmasıyla kuraklık tehlikesi büyüyor. Nisan ayına ilişkin verilere göre ülkemizin büyük bölümünde 'olağanüstü' ve 'çok şiddetli kuraklık' görüldü. Son 53 yılın en sıcak nisan ayı olarak kayıtlara geçti. Akdeniz için kuraklık uyarısı yapıldı.

2024 yılı Nisan ayı yağışları, Türkiye genelinde geçen yılın aynı ayına göre yüzde 67 azaldı. Akdeniz Bölgesi’nde ise yüzde 70 azalma görüldü.

Çevre Mühendisleri Odası Antalya Şubesi, Antalya, Isparta ve Burdur illerinde Şubat-Nisan dönemi özelinde ciddi kuraklık belirtileri gözlemlendiğini vurguladı. Uyarı yapıldı.

Tarım, hayvancılık, su kaynakları ve ekonomik alanlar için tehlike çanları çaldıran bu durumun önüne geçilebilir mi?

Şube Yönetim Kurulu Üyesi Güray Doğan, bölge için alınması gereken önlemleri anlattı.