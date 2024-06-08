Yaz meyveleri tezgahta! Ancak ne vatandaş memnun ne pazar esnafı

Yaz mevsimiyle birlikte pazar tezgahları şenlendi. Birbirinden renkli ve lezzetli meyveler tezgahlarda, ancak ne vatandaş memnun ne pazar esnafı.

Kiraz, çilek, nektarin, erik... Yaz meyveleri tam kadro tezgahlarda yerini almaya başladı. Peki ya fiyatlar ne durumda?

Şeftali ve nektarinin kilosu 60, kayısının kilosu 35 liradan satılıyor. Muzun kilosu 45 liradan satılırken karpuz ise 10 liradan satışta. Kavunun tanesi 50 ila 100 lira arasında değişiyor.