5 liralık madeni para çıkıyor! Karar Resmi Gazete'de yayımlandı

Hazine ve Maliye Bakanlığına bağlı Darphane ve Damga Matbaası Genel Müdürlüğü tarafından 5 lira değerindeki madeni paraların basıldığı açıklandı. 5 lira değerindeki madeni paraların tedavüle çıkarılmasına ilişkin tebliğ, Resmi Gazete'de yayımlandı.

5 liralık madeni para çıkıyor! Karar Resmi Gazete'de yayımlandı
Editör: Yasin Kerim Aşan
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Hazine ve Maliye Bakanlığı tarafından, 5 lira değerindeki madeni paraların tedavüle çıkarılmasına ilişkin tebliğ Resmi Gazete'de yayımlandı.

Tebliğde, 28/5/1970 tarihli ve 1264 sayılı Madeni Ufaklık ve Hatıra Para Bastırılması Hakkında Kanunun uyarınca, bakanlığa bağlı Darphane ve Damga Matbaası Genel Müdürlüğünce özellikleri belirtilen 5 lira değerindeki madeni paraların basıldığı belirtildi.

5 LİRALIK MADENİ PARANIN ÖZELLİKLERİ BELLİ OLDU

Kenar özelliği düz tırtıllı olan paraların çapı 28,15 milimetre, kalınlığı 1,70 milimetre, ağırlığı ise 8,25 gram olarak belirlendi.

Paraların ön yüz deseni, dış halkada 8 köşeli Selçuklu yıldızı motifi ve bu motifin dış kontörünün tekrarı kullanılarak derinlik kazandırıldı.

Ayrıca, ön yüzde halka ve göbeğin birleşim yerinde ay yıldıza, ortada "Türkiye Yüzyılı" logosuna yer verildi. Logonun solunda 5 rakamı, altta "Türk lirası" yazısı ve yazının altında basım yılına yer verildi.

Arka yüz deseninde ise Cumhuriyet'in Kurucusu Büyük Önder Mustafa Kemal Atatürk'ün rölyefi ve çevresinde de "Türkiye Cumhuriyeti" yazısı yer aldı.

Hükümlerini, Hazine ve Maliye Bakanı yürüteceği tebliğ, yayım tarihinde yürürlüğe girdi.

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Kaynak: Anadolu Ajansı

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