DEM Partili belediyelerden işçi kıyımı

Diyarbakır’da DEM Partili belediyeler işçi atmaya devam ediyor. Büyükşehir ve ilçe belediyeleri 70 işçiyi daha ekmeğinden ederken bir yandan da işçi alımı yapıyor. Atılan işçiler Büyükşehir Belediyesi önünde basın açıklaması yaparak tepkilerini dile getirdiler.

Editör: Ekrem Demir
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DEM Partili belediyeler alın teriyle geçinen insanların ekmeğiyle oynamaya devam ediyor. Diyarbakır Büyükşehir Belediyesi ve ilçe belediyelerinde işçi kıyımı sürüyor...

DEM’li belediyeler bir yandan işçi atarken bir yandan da mobinge devam ediyor.

HAK-İŞ Konfederasyonuna bağlı Hizmet-İş Sendikası Diyarbakır Şube Başkanı Ercan Kahrarman Diyarbakır Büyükşehir Belediyesi önünde basın açıklaması yaptı. Söz konusu belediyelerin işçi atarken aynı zamanda işe alımlar yaptığının altını çizdi.

- 72 emekçi hiçbir gerekçe gösterilmeden işinden aşından ve geleceğinden edilmiştir. İşten atılanlar 4 yıl ile 14 yıl arasında hizmeti olan arkadaşlarımız... Büyükşehir belediyesinde mobing ve yer değişikliği yapılmaktadır. Kayapınar, Sur ve Bağlar belediyelerinde de mobingler sürüyor... Sur ve Bağlar ilçe belediyelerinde 95 işçi alımı yapıldı.

İşten atılanlar arasında Diyarbakır annelerinden Ayşegül Biçer’in oğlu Mustafa da vardı. Kendisine davadan döndüğü için atıldığı bizzat Beledidye Başkanı tarafından söylendi..

Söz konusu belediyelerin işine son verdiği işçi sayısı 3 yüzü geçti. Atılan işçiler tepkilerini Ulusal Kana'a aracılığı ile ortaya koydu.

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# DEM Parti # diyarbakır # işçi

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