İstanbul sıcak hava dalgasının etkisi altında! Uyarılar peş peşe geldi
Türkiye sıcak hava dalgasının etkisi altında. İstanbul’da hava sıcaklığının 35 derecenin üzerine çıktı. Yaşlı, hasta ve hamilelere güneş altında uzun süre kalınmaması için uyarılar yaptı.
İstanbul, Afrika ve Basra Körfezi'nden gelen sıcak ahvanın etkisi altına giriyor.
İstanbul’da hava sıcaklığının 35 derecenin üzerine çıktı. İstanbul Büyükşehir Belediyesi Afet Koordinasyon Merkezi kentte yaşayan vatandaşları, aşırı sıcaklara karşı uyardı.
Afet Koordinasyon Merkezinden yaşlı, hasta ve hamilelere güneş altında uzun süre kalınmaması yönünde çağrıda bulunuldu.
Sıcaklıklar artınca Türkiye genelinde yangın riski nedeniyle 27 ilde ormanlara giriş yasaklandı.
Marmara'da 8, Ege'de 6, Akdeniz'de 5, İç Anadolu'da 4, Karadeniz'de 4 olmak üzere 27 ilde, 1 Mayıs-30 Kasım arasındaki farklı tarihlerde ormanlara giriş yapılmaması karara bağlandı.
# istanbul # sıcak hava # Hava durumu