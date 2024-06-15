Otogarlarda bayram yoğunluğu! Biletler tükendi, ek seferler çıkarıldı

Bayram yolculuğu başladı. Biletler günler öncesinden tükendi. Ek seferler çıkarıldı.

9 günlük bayram tatili başladı. Bavullarını toplayan aileler yola çıkmaya devam ediyor.

Büyük İstanbul Otogarı'nda günler öncesinde başlayan hareketlilik hala sürüyor.

Bayram yoğunluğu sürerken ekipler de sahada... Otobüs şoförlerine, yolculuk süresince emniyet kemerinin takılı olması kuralını hatırlatıyorlar. Şoförlere 24 saatte 9 saatlik sürüş yapabilecekleri ve bu sürede 45 dakika dinlenmeleri gerektiğini anlatılıyor.

Otogarlar gibi havalimanlarında da yoğunluk var. Sabahın erken saatlerinden itibaren havalimanlarına giden yolcular, terminal binası girişindeki x-ray kontrol noktalarında kuyruk oluşturdu.